恒指今早低開167點，高位升164點，低位跌290點，高低波幅455點，是2月6日後收市新高，當日報612.82點。非必需消費品、通訊服務、信息技術股推動大市。上升股份比例為27.74%，下跌為31.15%，無升跌為41.1%。

恒指收市升132點或0.84%，報15879點，大市成交金額570億元，較上日增加82.42%，是2023年10月9日後最少，當日報468.72億元。國指升79點或1.5%，報5386點。恒生科技指數收報3197點，升2.26%。

藍籌股成交金額304.4億元，佔大市成交53.4%；科指成份股成交金額135.75億元，佔大市成交23.81%；國指成份股成交金額208.5億元，佔大市成交36.57%。

24隻雙櫃台股，總成交0.45億元人民幣，相當於約0.48億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加109.49%，至80.29億元，佔大市成交14.07%。牛熊證成交金額39.16億元，增加160.43%；窩輪成交金額41.12億元，增加76.59%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）貢獻恒指較多。匯控（0005）、友邦（1299）、藥明生物（2269）拖累大市。

藍籌50隻升，27隻下跌，5隻無升跌。美團（3690）升5.65%，收報71.1元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌9.24%，收報15.72元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，4隻下跌。升幅最大的是小鵬（9868）收報34.8元，升7.91%；跌幅最大的是商湯（0020）收報0.8元，跌2.44%。

恒指升穿10天線(15752.11點)，曾跌穿20天線(15691.04點)。科指10天線(3118.15點)失而復得，並升穿20天線(3156.93點)。

北水、南水休市。

午後消息股表現

香港電訊（6823）旗下Now TV推出「個人化電視廣告」。收報9.3元，跌0.64%。

聯康生物科技（0690）料去年賺至少6000萬元 增長56%。收報0.094元，升4.44%。

盛洋投資（0174）7898萬售美國德州商用物業。收報0.237元，無升跌。

譚仔（2217）首三季少賺2% 第三季銷售疲軟 因香港市民選擇到內地消費。創上市新低，見1.06元，收報1.11元，跌0.89%。

匯通達（9878）發盈喜 料去年多賺最少30%。收報29.4元，跌5.31%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）據報擬在墨西哥建廠。收報182.9元，無升跌。

渣打（2888）據報考慮分拆投行業務 或有裁員行動。收報57.1元，跌1.04%。

中銀航空租賃（2588）訂立多份融資租賃協議。收報58.9元，跌0.17%。

美高梅中國（2282）第4季及全年均由蝕轉賺。創52周高，見12.4元，收報12.32元，升9.61%。

藥明生物（2269）澄清不會對美國構成風險。見52周低14.7元，收報15.72元，跌9.24%。

藥明康德（2359）：即使華府審查亦會得出，公司不會構成國安風險結論。據報美兩黨議員去信白宮，要求制裁藥明系公司。見52周低38.1元，收報38.45元，跌18.62%。

先施表行（0444）股東Sky League Limited提出罷免董事鄭聲教。收報0.033元，無升跌。

日清食品（1475）去年第四季收入為15.67億日圓，按年跌21%。見52周低5.42元，收報5.44元，跌3.89%。

長和（0001）減持意大利電訊資產交易告吹。收報41.15元，升0.73%。

MSCI季檢66家中企被剔出MSCI中國指數創至少兩年來最多。被剔出MSCI中國指數股表現如下，綠城中國（3900）見52周低5.42元，收報5.81元，跌1.19%。南方航空（1055）收報2.93元，跌0.34%。平安健康（1833）創上市新低，見10.6元，收報11.26元，跌0.35%。獲納入的巨子生物（2367）收報35.6元，升6.11%。被剔出MSCI香港指數的新世界發展（0017）見52周低8.99元，收報9.38元，跌0.11%。百威亞太（1876）信義玻璃（0868）收報12.9元，升0.78%。

澳門農曆年首兩日錄逾28萬旅客來訪，年初三入境客數目比初二多。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）收報5.71元，升0.53%。美高梅中國（2282）創52周高，見12.4元，收報12.32元，升9.61%。澳博（0880）收報2.49元，跌1.19%。永利澳門（1128）收報7.07元，升3.21%。銀河娛樂（0027）收報44.35元，升3.5%。金沙中國（1928）收報23.2元，升1.53%。

小米（1810）：關注印度大力審查中企，令手機零部件商當地設廠卻步。收報12.56元，升0.96%。

希慎（0014）發盈警，料蝕9億，投資物業公平值虧損約28億元。見52周低12.66元，收報13.06元，跌1.51%。

領展（0823）23億人幣購上海七寶萬科廣場餘下五成權益。收報37.35元，跌2.48%。

港交所（0388）：歐冠昇提早離任，陳翊庭3月接任。收報243.6元，升0.41%。

破頂股表現

破頂股包括，年年卡（3773）創上市新高，見2.79元，收報2.79元，升4.89%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見28.4元，收報28.08元，跌0.21%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8694.9元，收報8694.9元，升0.03%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1103.5元，收報1100.55元，跌0.04%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見11.4元，收報11.4元，升1.33%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見20.2元，收報20.2元，升8.6%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1064.8元，收報1064.8元，升0.02%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見867.2元，收報867.2元，升0.01%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見19.63元，收報19.6元，升8.29%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1042.7元，收報1042.7元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19.32元，收報19.32元，升1.2%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1111.85元，收報1111.85元，升0.04%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見111.35元，收報111.3元，升0.27%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.4元，收報163.4元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1029.75元，收報1029.75元，升0.01%；燕之屋（1497）創上市新高，見11.3元，收報10.92元，升11.43%；知行汽車（1274）創上市新高，見56.5元，收報55.85元，升8.34%；南方東英日經225指數ETF （3153）創上市新高，見80.28元，收報80.28元，升1.21%；新東方（9901）創52周高，見69.95元，收報69.85元，升2.95%；美高梅中國（2282）創52周高，見12.4元，收報12.32元，升9.61%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，無升跌；PICO FAR EAST（0752）創52周高，見1.71元，收報1.7元，升1.19%；中糧包裝（0906）創52周高，見6.95元，收報6.95元，升0.87%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.64元，收報0.54元，跌6.9%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.2元，收報0.2元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1.3元，收報1.3元，無升跌；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.97元，收報0.96元，升7.87%；港亞控股（1723）創52周高，見0.325元，收報0.315元，升1.61%。

破底股方面

46隻股份創上市新低，其中十隻包括，世茂集團（0813）低見0.41元，收報0.43元，無升跌；當代置業（1107）低見0.033元，收報0.036元，無升跌；中金（3908）低見8.56元，收報8.87元，跌1.33%；海通證券（6837）低見3.47元，收報3.57元，跌1.38%；中教控股（0839）低見3.51元，收報3.76元，跌6%；萬華媒體（0426）低見0.038元，收報0.042元，跌2.33%；譚仔國際（2217）低見1.06元，收報1.11元，跌0.89%；華南城（1668）低見0.111元，收報0.134元，跌36.79%；平安好醫生（1833）低見10.6元，收報11.26元，跌0.35%；專業旅運（1235）低見0.112元，收報0.117元，跌2.5%。

107隻股份創52周低，其中十隻包括，中海宏洋（0081）低見1.6元，收報1.66元，跌1.78%；信德（0242）低見0.73元，收報0.73元，跌3.95%；東風集團股份（0489）低見2.86元，收報2.98元，跌5.4%；莎莎國際（0178）低見0.8元，收報0.8元，跌4.76%；鷹君（0041）低見10.92元，收報11.38元，升1.79%；希慎（0014）低見12.66元，收報13.06元，跌1.51%；新世界發展（0017）低見8.99元，收報9.38元，跌0.11%；新鴻基地產（0016）低見69.35元，收報71.4元，跌0.14%；招商局港口（0144）低見9.05元，收報9.16元，跌3.68%；恒隆地產（0101）低見8元，收報8.21元，跌1.32%。

異動股

上升異動股，包括，遠見控股（0862）收報0.029元，升70.59%；興紡控股（1968）收報0.205元，升62.7%；正味集團（2147）收報0.395元，升41.07%；香港資源控股（2882）創52周高，見1.19元，收報1.01元，升36.49%；興業新材料（8073）收報0.073元，升35.19%；新耀萊（0970）收報1.89元，升35%；國茂控股（8428）收報1.42元，升33.96%；中國三三傳媒（8087）收報0.094元，升30.56%；中寶新材（2439）收報0.59元，升29.67%；富石金融（2263）收報0.153元，升26.45%；中國新經濟投資（0080）平上市低位0.121元，收報0.156元，升25.81%。

下跌異動股，包括，華南城（1668）創上市新低，見0.111元，收報0.134元，跌36.79%；亞東集團（1795）見52周低1.9元，收報2.56元，跌32.28%；積木集團（8187）收報0.206元，跌26.43%；ＳＤＭ教育（8363）收報0.097元，跌25.38%；瑞遠智控（8249）收報0.056元，跌25.33%；長城微光（8286）收報0.08元，跌22.33%；時代集團控股（1023）見52周低0.63元，收報0.68元，跌21.84%；交大慧谷（8205）收報0.345元，跌20.69%；弘陽地產（1996）收報0.072元，跌20%；紫荊國際金融（8340）收報0.154元，跌19.37%。

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