該集團指，因應最新發展，中信澳礦現被迫將2024年鐵精粉預計產量，由2023年年產約2100萬濕噸，下調至約1400萬濕噸。公司將持續尋求各種途徑，以壓縮減產時限、緩解減產幅度，並盡可能避免中信澳礦陷入被迫停產的情況。中信亦冀望盡快解決受上述審批制約的問題，盡早恢復正常生產水平。

中信股份股價今日升1.98%，收報7.73元。

其他報道

恒指收市升132點 科指升2% 成交570億近4個月最少

花旗高層向員工派利是拜年 新年前已派800元電子大利是

壽司郎母企上季在港EBITDA賺約7000萬港元 按年跌1.2%

Now TV推出「個人化電視廣告」

歐冠昇：宏觀環境持續複雜 仍認為港交所為世界資本舞台心臟

東亞銀行：美科技股見頂 可留意消費、醫療護理及金融業股

聯康生物科技料去年賺至少6000萬元 增長56%

【有片：埋身擊】倘道指納指跌勢加劇 不宜低位吸納

盛洋投資7898萬售美國德州商用物業

半日沽空金額減9% 騰訊為沽空金額最多股份

英國The Body Shop進入接管程序 百間分店或將結業

譚仔首三季少賺2% 第三季銷售疲軟 因香港市民選擇到內地消費

半日倒升 恒指升23點 科指升1.2% 齊升穿10天、20天線

匯通達發盈喜 料去年多賺最少30%

陳茂波：港股過去4次龍年均錄回報 對今年龍年審慎樂觀

前「中概好友」羅奇批「香港玩完」 史美倫：完全不同意

3評級機構料財赤持續 港未有降級壓力 稱財政緩衝仍強勁 料最終回復平衡預算

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創逾一周高

貝索斯四天售2400萬亞馬遜股份 套現312億元

滬上阿姨提交香港IPO申請

壽司郎：明起推限定「史上最多三文魚祭」 提供25款三文魚商品

比亞迪據報擬在墨西哥建廠

渣打據報考慮分拆投行業務 或有裁員行動