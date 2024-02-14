中信股份（0267）公布，中信澳礦項目公司於8月18日向礦主Mineralogy Pty. Ltd.提交新版擴建礦坑和廢石堆或尾礦壩的開發建議書，要求其向西澳州政府提交審批，擴建工程僅涉及中信澳礦項目公司已從Mineralogy公司承租並獲批的土地。若通過審批後，擴建工程可支持中信澳礦中短期內可持續運營，以在此期間尋求和實施中長期乃至全生命週期的廢石堆成尾礦壩建設方案。但Mineralogy公司隨後拒絕向州政府遞交該開發建議書。
該集團指，因應最新發展，中信澳礦現被迫將2024年鐵精粉預計產量，由2023年年產約2100萬濕噸，下調至約1400萬濕噸。公司將持續尋求各種途徑，以壓縮減產時限、緩解減產幅度，並盡可能避免中信澳礦陷入被迫停產的情況。中信亦冀望盡快解決受上述審批制約的問題，盡早恢復正常生產水平。
中信股份股價今日升1.98%，收報7.73元。
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