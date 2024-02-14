年初一至年初四（2月10至13日）這4天共有約1200個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約40500。內地入境旅行團數目及參與旅行團的總人次均超過疫情前新春黃金周同期的水平。

港府又表示，農曆新年假期的訪港旅客足跡遍布香港不同角落，主要旅遊景點，包括海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車、昂坪360纜車，以及西九文化區等人流亦非常暢旺，其中個別景點的到訪旅客人數更接近甚至超出疫情前的水平。另外，根據業界反映，酒店整體入住率達到90%。

其他報道

索尼下調全年PS5銷量預期至2500萬部 料2025年10月分拆金融業務上市

朱克伯格讚Quest 3較蘋果Vision Pro好：「價錢平七倍」

九九金價紅盤低開、低收 收市造價18540元

中信澳礦因擴建不成需減產

全日沽空金額減18% 騰訊為沽空金額最多股份

恒指收市升132點 科指升2% 成交570億近4個月最少

花旗高層向員工派利是拜年 新年前已派800元電子大利是

壽司郎母企上季在港EBITDA賺約7000萬港元 按年跌1.2%

Now TV推出「個人化電視廣告」

歐冠昇：宏觀環境持續複雜 仍認為港交所為世界資本舞台心臟

東亞銀行：美科技股見頂 可留意消費、醫療護理及金融業股

聯康生物科技料去年賺至少6000萬元 增長56%

【有片：埋身擊】倘道指納指跌勢加劇 不宜低位吸納

盛洋投資7898萬售美國德州商用物業

半日沽空金額減9% 騰訊為沽空金額最多股份

英國The Body Shop進入接管程序 百間分店或將結業

譚仔首三季少賺2% 第三季銷售疲軟 因香港市民選擇到內地消費

半日倒升 恒指升23點 科指升1.2% 齊升穿10天、20天線

匯通達發盈喜 料去年多賺最少30%

陳茂波：港股過去4次龍年均錄回報 對今年龍年審慎樂觀

前「中概好友」羅奇批「香港玩完」 史美倫：完全不同意

3評級機構料財赤持續 港未有降級壓力 稱財政緩衝仍強勁 料最終回復平衡預算

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 創逾一周高