政府發言人今日表示，農曆新年假期（2月10至13日）期間，訪港旅客人次初步估計約75萬，當中65萬人次是內地旅客，超越2018年同期的64萬人次。
年初一至年初四（2月10至13日）這4天共有約1200個內地入境旅行團到港，涉及旅客人次約40500。內地入境旅行團數目及參與旅行團的總人次均超過疫情前新春黃金周同期的水平。
港府又表示，農曆新年假期的訪港旅客足跡遍布香港不同角落，主要旅遊景點，包括海洋公園、香港迪士尼樂園、山頂纜車、昂坪360纜車，以及西九文化區等人流亦非常暢旺，其中個別景點的到訪旅客人數更接近甚至超出疫情前的水平。另外，根據業界反映，酒店整體入住率達到90%。
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