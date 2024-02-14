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ESR在韓國推首個永續開放式物流核心基金

ESR（1821） 宣布在韓國推出首個永續開放式物流核心基金，透過其其韓國平台── ESR Kendall Square （ESRKS）設立，投資組合包括其開發和管理的七項當地資產，發佈於大首爾地區和大釜山地區，總建築面積達100萬平方米，平均出租率超過99%。

該集團指，這些位於韓國的資產平均在過去三年半內建成，為最先進的甲級物流倉庫，配備了現代化的ESG設施，包括屋頂太陽能發電系統和叉車電動汽車充電站，以幫助租戶提高運營效率，主要租戶來自大型電子商務和全球第三方物流公司。

ESR兩位聯席創辦人兼首席執行官沈晉初及Stuart Gibson表示，他們期望通過這個平台，帶來更多高質素的機構投資者，藉此進一步擴大這個新建的核心基金規模。現時ESRKS共在韓國管理價值約140億美元的資產，樓面面積約600萬平方米。

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