華南城於今年12月到期的美元債券，今日暴跌17美分至25美分，創下該債券最大單日跌幅；而另外三隻將於今年到期的美元債券，跌幅均超過10美分。

該公司股價今日收報0.111元，跌36.8%，創上市新低。

華南城上周公布，因外部因素變化，公司銷售不及預期，經營以及資金狀況未能及時改善，預期不會支付2024年10月票據於2024年2月9日到期的強制贖回款項，將導致2024年10月票據發生違約事件。該公司亦預期將不會支付2024年4月票據於2024年2月12日到期的一筆利息，而倘未能於2024年3月13日前支付該利息，將導致2024年4月票據違約。

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