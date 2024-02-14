彭博報道，内房股華南城（1668）於2月9日宣布其美元債券將違約後，華南城今日股價急擠最多48%，其美元債券亦創最大單日跌幅。
華南城於今年12月到期的美元債券，今日暴跌17美分至25美分，創下該債券最大單日跌幅；而另外三隻將於今年到期的美元債券，跌幅均超過10美分。
該公司股價今日收報0.111元，跌36.8%，創上市新低。
華南城上周公布，因外部因素變化，公司銷售不及預期，經營以及資金狀況未能及時改善，預期不會支付2024年10月票據於2024年2月9日到期的強制贖回款項，將導致2024年10月票據發生違約事件。該公司亦預期將不會支付2024年4月票據於2024年2月12日到期的一筆利息，而倘未能於2024年3月13日前支付該利息，將導致2024年4月票據違約。
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