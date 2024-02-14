該會指，根據《上市規則》第十四章，該非常重大的出售事項須符合有關申報、公告、通函及獲上述兩家公司股東批准的規定。

證監覺得，該非常重大的出售事項完成後，LET及凱升的業務未必可根據《上市規則》第13.24條，有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。因此，根據《上市規則》，認為LET及凱升未必會被視為適合上市。

證監同時亦注意到，該系公司已訂立該非常重大的出售事項的買賣協議，完成出售事項時卻不取決於要獲得所需的股東的批准。

不過，按例LET及凱升須根據《公司收購及合併守則》規則2的註釋7諮詢該會執行人員的意見，並符合《收購守則》規則2.10的規定，包括須就該非常重大的出售事項，在股東大會上獲得股東批准，該非常重大的出售事項須獲得出席大會的無利害關係股東的投票權至少75%票數批准，以及反對票數不得超過附於所有無利害關係的股份的投票權的10%。然而，證監會覺得該系公司今次交易未符合有關規定。

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