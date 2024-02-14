LET Group（1383）及凱升控股（0102）因應證監會指令，今早開市前叫停股份買賣。證監會傍晚發稿指，今次停牌，是根據《證券及期貨（在證券市場上市）規則》指示聯交所執行，事緣證監會對該系公司透過凱升間接持股77.5%股權的附屬公司，處理一項總值1.16億美元出售俄羅斯資產的非常重大出售事項，感到關注。尤其是凱升的控制權才於2022年5月轉手時，需根據《上市規則》第14.06E條，任何重大出售事項在控制權轉手起計36個月內均受到限制。
該會指，根據《上市規則》第十四章，該非常重大的出售事項須符合有關申報、公告、通函及獲上述兩家公司股東批准的規定。
證監覺得，該非常重大的出售事項完成後，LET及凱升的業務未必可根據《上市規則》第13.24條，有足夠的業務運作和相當價值的資產支持其營運，以保證其股份繼續上市的地位。因此，根據《上市規則》，認為LET及凱升未必會被視為適合上市。
證監同時亦注意到，該系公司已訂立該非常重大的出售事項的買賣協議，完成出售事項時卻不取決於要獲得所需的股東的批准。
不過，按例LET及凱升須根據《公司收購及合併守則》規則2的註釋7諮詢該會執行人員的意見，並符合《收購守則》規則2.10的規定，包括須就該非常重大的出售事項，在股東大會上獲得股東批准，該非常重大的出售事項須獲得出席大會的無利害關係股東的投票權至少75%票數批准，以及反對票數不得超過附於所有無利害關係的股份的投票權的10%。然而，證監會覺得該系公司今次交易未符合有關規定。
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