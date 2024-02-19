恒指今早低開5點，高位跌5點，低位跌192點，高低波幅187點，是1月4日後最窄，當日報157.07點。通訊服務、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為18.48%，下跌為32.9%，無升跌為48.6%。

恒指半日跌163點或1%，報16176點，大市成交金額500億元；國指跌66點或1.19%，報5492點。恒生科技指數收報3252點，跌2.71%。

藍籌股成交金額225.85億元，佔大市成交45.17%；科指成份股成交金額105.42億元，佔大市成交21.08%；國指成份股成交金額181.38億元，佔大市成交36.27%。

24隻雙櫃台股，總成交0.25億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.73%，至68.17億元，佔大市成交13.62%。牛熊證成交金額27.78億元，減少16.63%；窩輪成交金額40.39億元，減少8.01%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。匯控（0005）、建行（0939）、中國銀行（3988）貢獻恒指較多。

藍籌19隻升，63隻下跌，0隻無升跌。神華（1088） 升4.68%，收報31.3元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌8.99%，收報19.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報0.86元，升1.18%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報6.59元，跌6.66%。

恒指下試50天線(16141.37點)。科指續高於10天線(3182.88點)、20天線(3164.73點)。

北水南下合計淨流入25.11億元，較上日減少45.31%，連續第3日流入，累計流入94.57億元，對上一次連續3日淨流入是2024年1月26日。南水北上合計淨流出31.49億元人民幣，終止連續8日流入。

京東（9618）據報考慮收購英國電子產品零售商Currys。收報91元，跌4.96%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，法拉帝（9638）收報25.7元，跌1.15%。長城環亞控股（0583）收報0.275元，無升跌。朗廷－ＳＳ（1270）收報0.65元，無升跌。金界控股（3918）收報2.95元，跌4.22%。

先聲藥業（2096）盈警料去年盈利倒退最多26%。收報5.3元，跌3.99%。

招商證券（6099）盈喜料去年多賺8.4%。收報5.98元，跌0.33%。

比亞迪（1211）：今年及往後將推出多款高端豪華車。收報185.1元，跌2.58%。

傳小米（1810）月底大裁員 「只通知不協商」 小米闢謠：無任何裁員計劃。雷軍：小米北京昌平智能工廠今日正式落成投產，年產千萬台旗艦手機。收報12.92元，跌3.73%。

小鵬汽車（9868）：3年内規劃新品或改款30款車。收報37.1元，跌1.07%。

攜程（9961）：內地春節國內遊、出境遊和入境遊訂單超越2019年同期水平。收報326元，升0.31%。

外電：中國恒大（3333）清盤人或向前核數師羅兵咸提訴訟。停牌。

建行（0939）據報已對接逾2000個內房「白名單」項目。收報4.75元，升0.64%。

中國環境資源（1130）折讓7%發新股集資1630萬元。收報0.052元，升20.93%。

現代牧業（1117）發盈警，料去年盈利跌最少66%。收報0.67元，跌4.29%。

金沙中國（1928）2023年度扭虧，賺54億元。收報23.55元，跌3.88%。

政府委陳健波及任景信任港交所（0388）董事，接替史美倫及洪丕正。收報246.2元，跌2.22%。

恒指成份股不變，國指納入聯通（0762）收報5.56元，升3.54%。踢走中升（0881）收報13.26元，跌5.82%。科指納入同程旅行（0780）收報17.8元，升1.71%。剔出的萬國數據（9698）收報6.59元，跌6.66%。

匯控（0005）據報加強參與恒生風險管理收報62.6元，升1.05%。恒生（0011）：有堅實風險管理機制確保營運穩健。收報81.4元，跌1.81%。

渣打（2888）委任Diane Jurgens為獨立非執行董事，3月生效。收報59.2元，升1.28%。

捷榮國際（2119）：派特別息每股13.87仙。收報0.77元，升13.24%。

Dynam（6889）大股東家族成員佐藤茂洋轉贈900萬股予子女。收報3.91元，跌2.49%。

破頂股表現

破頂股包括，中環新能源（1735）創上市新高，見5.71元，收報5.65元，升10.78%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見14.02元，收報14元，升3.55%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8707.1元，收報8703.3元，升0%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1104元，收報1101.55元，升0.01%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見16.4元，收報16.36元，升1.87%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見20.7元，收報20.4元，升0.39%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見112元，收報111.4元，升0.09%；天立教育（1773）創52周高，見4元，收報3.79元，跌3.07%；九龍倉集團（0004）創52周高，見26.75元，收報26.55元，升0.95%；中海油（0883）創52周高，見15.28元，收報15.2元，升3.97%；中煤能源（1898）創52周高，見9.09元，收報9.03元，升6.49%；南戈壁（1878）創52周高，見5.42元，收報5.3元，升6%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見15.28元，收報15.2元，升3.97%；神華（1088） 創52周高，見31.3元，收報31.3元，升4.68%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，原生態牧業（1431）低見0.092元，收報0.1元，跌7.41%；利記（0637）低見0.15元，收報0.15元，跌5.06%；百仕達控股（1168）低見0.082元，收報0.084元，跌3.45%；澳亞集團（2425）低見1.26元，收報1.35元，無升跌；中創新航（3931）低見11.64元，收報11.72元，跌9.85%；烯石電車新材料（6128）低見0.21元，收報0.21元，跌8.7%；飛天雲動（6610）低見1.06元，收報1.08元，跌19.4%；量子思維（8050）低見0.026元，收報0.2元，跌12.66%；羅馬元宇宙集團（8072）低見0.029元，收報0.029元，跌6.45%；K W NELSON GP（8411）低見0.075元，收報0.075元，跌6.25%。

8隻股份創52周低，包括永泰地產（0369）低見2.48元，收報2.48元，跌1.59%；聯合能源集團（0467）低見0.465元，收報0.485元，跌14.91%；環科國際（0657）低見0.018元，收報0.024元，升26.32%；亨鑫科技（1085）低見1.14元，收報1.17元，跌0.85%；豆盟科技（1917）低見0.055元，收報0.055元，跌8.33%；浦江國際（2060）低見0.213元，收報0.227元，升1.34%；ITP HOLDINGS（8446）低見0.25元，收報0.3元，升3.45%；飛霓控股（8480）低見0.23元，收報0.23元，跌8%。

異動股

上升異動股，包括，中國再生醫學（8158）收報0.77元，升87.8%；惠生國際（1340）創52周高，見0.06元，收報0.051元，升82.14%；遠見控股（0862）收報0.038元，升46.15%；一元宇宙（1616）收報0.032元，升45.45%；國瑞健康（2329）收報0.031元，升40.91%；協同通信（1613）收報0.5元，升33.33%；中證國際（0943）收報0.013元，升30%；五菱（0305）收報0.475元，升26.67%；環科國際（0657）見52周低0.018元，收報0.024元，升26.32%；恆偉集團控股（8219）收報0.485元，升24.36%。

下跌異動股，包括，天平道合（8403）收報0.57元，跌19.72%；國聯通信（8060）收報0.037元，跌19.57%；飛天雲動（6610）創上市新低，見1.06元，收報1.08元，跌19.4%；富譽控股（8269）收報0.043元，跌18.87%；梧桐國際（0613）收報0.29元，跌17.14%；百德國際（2668）收報0.31元，跌16.22%；佳辰控股（1937）收報0.255元，跌15%；聯合能源集團（0467）見52周低0.465元，收報0.485元，跌14.91%；香港資源控股（2882）收報1.16元，跌14.71%；魯商服務（2376）收報1.81元，跌14.22%；滄港鐵路（2169）收報1.57元，跌14.21%。

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