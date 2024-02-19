履新後，鄭再再負責花旗商業銀行香港區的業務和營運， 推動業務增長，並向花旗商業銀行北亞、澳洲及南亞區主管Gunj an Kalra以及花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆 璉匯報。

鄭再再以花旗管理培訓生的身份開展事業， 並曾於企業銀行部擔任多個高級職位，累積逾30年銀行業豐富經驗 。在擔任現職前，她自2019年起一直擔任企業銀行香港區主管， 負責機構客戶，包括企業、公營機構、 金融機構和跨國公司的本地附屬公司。 她亦曾任職花旗金融機構部香港區主管、 跨國業務亞太區主管等高級職務。

Gunjan Kalra表示，按收入計， 香港是花旗商業銀行全球最大市場之一。過去數年， 花旗與從事醫療保健、科技、工業、 消費和零售以及服務業的中型企業緊密合作， 在香港市場取得可觀的市場佔有率。在鄭再再的領導下， 商業銀行業務將蒸蒸日上。 她的卓越表現和拓展客戶關係的豐富經驗，將發揮關鍵作用， 帶領香港業務續締佳績。

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