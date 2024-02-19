即將踏入業績期，券商銀河聯昌預計，內地發展商2023財年將出現淨虧損，整體業績將繼續疲弱，主要受2022年以來銷售低於預期、平均售價低於預期及高地價項目確認收入拖累。對於該行覆蓋的10家發展商，預計2023財年的集體淨虧損為44億元人民幣，這是自該行覆蓋中國房地產領域以來首次出現總淨虧損，原因是私人開發商，例如面臨流動性問題的碧桂園（2007）錄得巨額損失。
然而，該行預計國有發展商和一些優質民營發展商在2023財年仍然賺錢，因其銷售穩定和資產負債表穩健。具體來說，該行預計國企華潤置地（1109）和中海外（0688）將在2023年持平或低單位數淨利潤成長。
對於優質民營發展商，如龍湖（0960）、萬科（2202）和綠城（3900），預計其2023 財年淨利將按年跌10至40%。同時，該行預計這些發展商將在2023財年繼續按照其核心淨利潤的30至50%支付股息。
銀河聯昌又預計，受平均售價下降和高地價成本的拖累，2023財年發展商毛利率將平均收窄1.1個百分點至11.6%，並預期2023財年國企及優質民營開發商的平均毛利率為 18.6%，已出險的民營開發商的平均毛利率為4.7%。
談到白名單政策幫助開發商獲得更多專案融資一事，銀河聯昌指，銀行和監管機構支持「項目白名單」政策的進展比預期的要快，預計隨著政策制定者立心穩定房地產市場，更多項目將很快納入其中。
該行認為，如果實施得當，這項政策將有助於開發商獲得更多的專案融資，並提振購屋者的信心。但為了從整體解決中國房地產問題，銀河聯昌認為政策性銀行應該直接介入以幫助行業。
總體而言，在開發商銷售獲得改善之前，對內房行業保持謹慎態度。該行重申行業「中性」評級，並建議投資人保持防禦性。該行續看好華潤置地和中海外。在非國企中則看好龍湖，因為其流動性風險較低。
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