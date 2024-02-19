文章日期：2024年2月19日 14:47
內地《澎湃新聞》報道，自今年年初起，東方甄選（1797）開始測試「小時達」服務，目前涵蓋城市有上海和北京。
報道指，上海主要包括虹口區和徐匯區，北京包括京東倉的十里河區域，惟東方甄選未揭露未來是否有擴展至其他城市的計劃。
東方甄選最新報24.25元，跌4.72%。
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