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新加坡2026年起徵收可持續航空燃料稅

據新加坡媒體《聯合早報》報道，新加坡交通部長兼財政部第二部長徐芳達在樟宜航空峰會（Changi Aviation Summit）上，公布新加坡可持續航空樞紐藍圖。由2026年起，所有離境航班須使用可持續航空燃料（SAF），顧客購買機票時也須繳付可持續航空燃料稅（SAF Levy），為首個徵收該稅項的國家。

根據藍圖，新加坡將爭取在2030年，把機場運作產生的排放量在2019年的基礎上減少 20%；到2050年，國內和國際航空業實現淨零排放，但計劃不包括樟宜東和樟宜機場第5航廈。

據政府規定，2026年起，從新加坡起飛的航班都必須採用可持續航空燃料，目標把SAF用量提升至佔總燃油的1%；到了2030年，佔比增至3%至5%。同時，徐芳達指出，由於目前的SAF供應有限，價格波動較大，政府將在2026年徵收可持續航空燃料稅，用稅收購買SAF，以便為航空公司和乘客提供更大的確定性。

報道稱，民航局因此將中央採購SAF，以實現SAF需求的經濟規模，並初步預測SAF的市價，以制定稅額。另將按飛行距離和艙位徵稅，惟明年公佈詳情。

 

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