根據藍圖，新加坡將爭取在2030年，把機場運作產生的排放量在2019年的基礎上減少 20%；到2050年，國內和國際航空業實現淨零排放，但計劃不包括樟宜東和樟宜機場第5航廈。

據政府規定，2026年起，從新加坡起飛的航班都必須採用可持續航空燃料，目標把SAF用量提升至佔總燃油的1%；到了2030年，佔比增至3%至5%。同時，徐芳達指出，由於目前的SAF供應有限，價格波動較大，政府將在2026年徵收可持續航空燃料稅，用稅收購買SAF，以便為航空公司和乘客提供更大的確定性。

報道稱，民航局因此將中央採購SAF，以實現SAF需求的經濟規模，並初步預測SAF的市價，以制定稅額。另將按飛行距離和艙位徵稅，惟明年公佈詳情。

其他報道

民建聯倡推「新股通」 設機制讓內地企業可快速來港IPO

龍年首個交易日 滬指收復2900點大關

東方甄選據報開始測試「小時達」 暫覆蓋上海北京部分區域

外地航企飛港少疫前三成 業界：港機場缺人手礙復航 學者：或要增外勞

一嗨租車擬最快今年在美IPO 集資3億美元

銀河聯昌料碧桂園去年虧損勁 龍湖萬科盈利跌 潤地中海外仍有增長

現代健康科技710萬元購入一架勞斯萊斯 以接送客戶

【有片：埋身擊】若紐約期油突破阻力 或再次挑戰84美元

鄭再再獲委任為花旗商業銀行香港區主管

半日沽空金額增59% 恒生中國企業沽空增57倍

昂坪360：年初一至年初八賓客數字升逾25% 勝疫前

恒指半日跌163點 北水重臨淨流入 油、煤股上升 中升、萬國數據被剔跌逾5%

惠譽：外需疲軟 今年中國港口吞吐量增長放緩 有下滑風險

滬深三大指數半日高收 滬指一度收復2900點

港元拆息個別發展 1個月HIBOR無升跌 隔夜息升71點子

丘應樺：23條立法不影響外商做生意

圓心科技擬在港IPO集資最多1億美元

傳小米月底大裁員 「只通知不協商」 小米闢謠：無任何裁員計劃

龍年首個交易日 滬深三大指數高開

恒指低開5點 科指跌0.6% 潤地跌2% 萬國數據跌4%