啟德體育園表示，在設計和施工過程中，項目團隊積極採用數碼化科技， 將所有關於外牆工程的元素，包括外部結構、三角形面板的尺寸、 各項所需組件如玻璃幕牆、外牆LED燈飾等， 事先納入建築信息模型（BIM）中進行數據分析及驗證。

經過多次修正及微調三角形面板的實際尺寸及安裝位置後， 最終將原需超過47000多塊三角形面板組成的外牆，減省至約 27,000塊，並有效控制成本及提升效率。在各方面措施的配合下， 整個主場館的外牆面板安裝工程僅需約8個月完成。

隨著所有三角形面板完成安裝到外牆上， 啟德體育園的建造工程已基本完成約八成半， 而整個項目工程亦已進入最後施工階段。啟德體育園將會是2025 年由廣東、 香港和澳門共同承辦的第十五屆全國運動會的理想場地之一。

作為香港歷來最大型的體育基建項目， 啟德體育園各主要設施將於今年年底前竣工並於2025年啟用。

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