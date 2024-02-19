文章日期：2024年2月19日 15:21
啟德體育園宣布，主場館外牆所有面板今日安裝完成，意味著啟德體育園的建造工程已基本完成約八成半。
啟德體育園表示，在設計和施工過程中，項目團隊積極採用數碼化科技，將所有關於外牆工程的元素，包括外部結構、三角形面板的尺寸、各項所需組件如玻璃幕牆、外牆LED燈飾等，事先納入建築信息模型（BIM）中進行數據分析及驗證。
經過多次修正及微調三角形面板的實際尺寸及安裝位置後，最終將原需超過47000多塊三角形面板組成的外牆，減省至約27,000塊，並有效控制成本及提升效率。在各方面措施的配合下，整個主場館的外牆面板安裝工程僅需約8個月完成。
隨著所有三角形面板完成安裝到外牆上，啟德體育園的建造工程已基本完成約八成半，而整個項目工程亦已進入最後施工階段。啟德體育園將會是2025年由廣東、香港和澳門共同承辦的第十五屆全國運動會的理想場地之一。
作為香港歷來最大型的體育基建項目，啟德體育園各主要設施將於今年年底前竣工並於2025年啟用。
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