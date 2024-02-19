積金易平台（eMPF）預計於今年第二季推出，並於明年第四季將所有強積金計劃帳戶轉移至平台內，積金局（MPFA）行政總監鄭恩賜曾表示，料平台啟用十年內可節省300億至400億元。基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，期待eMPF落實時會帶來基金管理費的改善，指出基金界一定會於不同範疇，去令投資者得到其心目中的回報，而費用絕對為其中一個因素，若認為有空間去調整收費時，令強積金計劃成員有得著時，基金界則會去做。
而跨境理財通2.0將於下周一（26日）啟動。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明今於記者會中表示，基金非常歡迎該措施，因為過往措施於產品較多約束，產品接納度只包括中、低風險投資產品，只能購買債券及貨幣基金。相反，新優化措施則能接納中高風險投資產品，令不少股票基金以及混合型基金，亦可參與新跨境理財通2.0中。她提到，股票基金為資產配置中不可或缺的一環，而跨境理財通2.0於配合大灣區內居民資產配置的需求方面邁進一大步。
黃王慈明續指，過往數據顯示跨境理財通內的南向資金，主要投資予存款方面，或反映港息口較內地吸引，同時或反映內地投資者對於外國投資的不認識。而她預計，隨跨境理財通的教育及產品日漸增多，債券類及混合型基金或為內地投資者投資的下一步，而股票基金不會立即增多。至於被問到預計新跨境理財通2.0能為帶來多少資金到港時，黃王慈明則回應指難以估計。
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