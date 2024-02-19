而跨境理財通2.0將於下周一（26日）啟動。香港投資基金公會行政總裁黃王慈明今於記者會中表示，基金非常歡迎該措施，因為過往措施於產品較多約束，產品接納度只包括中、低風險投資產品，只能購買債券及貨幣基金。相反，新優化措施則能接納中高風險投資產品，令不少股票基金以及混合型基金，亦可參與新跨境理財通2.0中。她提到，股票基金為資產配置中不可或缺的一環，而跨境理財通2.0於配合大灣區內居民資產配置的需求方面邁進一大步。

黃王慈明續指，過往數據顯示跨境理財通內的南向資金，主要投資予存款方面，或反映港息口較內地吸引，同時或反映內地投資者對於外國投資的不認識。而她預計，隨跨境理財通的教育及產品日漸增多，債券類及混合型基金或為內地投資者投資的下一步，而股票基金不會立即增多。至於被問到預計新跨境理財通2.0能為帶來多少資金到港時，黃王慈明則回應指難以估計。

其他報道

比亞迪旗艦轎車秦PLUS減價

京東：正初步評估收購Currys

全日沽空金額增22% 恒生中國企業沽空增16倍

澳門治安警數據顯示年三十至初九入境客佔152.4萬

恒指收市跌184點 北水回歸 大市成交重返假期前水平

都市麗人上市10周年或會派息 目標開店1,100家 考慮今年減價

新加坡2026年起徵收可持續航空燃料稅

啟德體育園主場館外牆所有面板完成安裝 整體建造工程已完成85%

蘋果或因打壓Spotify等對手 被罰款5億歐元