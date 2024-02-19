影片提到，西方打壓香港，英美資金不斷把資金抽走，香港正面對轉型危機，但廉潔法治、方便營商制度、簡單低稅制等優勢沒變。他認為，本港要做好三件事才有機會翻身。第一，要識「諗計」，要有識轉彎的打不死精神，要自己「度橋」，發展非美元國際金融中心，例如黃金交易，發展非美元貨幣交易貿易中心、碳排放交易中心等。雖然這些都需要時間投資，但未來肯定發展成大生意，替代美元業務萎縮。

減息後錢會流入股市 反彈20%不是夢

第二，要降低香港做生意成本。陳健波認為，目前寫字樓、舖位價格下跌，令香港重拾競爭力。他又提到，現時香港銀行港元和外幣存款合計逾16萬億港元，若將來減息，部分錢自然會流入股市。根據紀錄，股市極低的情況下，一年內反彈20%不是夢。

第三，陳健波認為企業要設法留客。他認為，港人北上消費、旅客消費減少是因深圳消費便宜，故本港企業要自我檢討，提升服務水平。

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