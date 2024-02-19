中國國際航空（0753）公布1月主要營運數據，集團客運運力投入（按可用座位公里計）按年升53.1%、按月升8.9%；旅客周轉量按年升69.1%、按月升12.1%。其中，國內按年升18.1%、按月升11%；旅客周轉量按年升31.9%、按月升13.1%。
至於國際客運力投入按年升8.45倍、按月升4%；旅客周轉量按年升10.93倍 、按月增10%；地區客運運力投入按年升1.5倍、按月升2%；旅客周轉量按年升1.75倍、按月升4.3%。平均客座率為77.6%、按年升7.3個百分點、按月升2.2個百分點。
其中，國內航線按年升8.3個百分點、按月上升1.4個百分點；國際航線按年升15.4 個百分點、按月升4個百分點；地區航線按年升6.4個百分點、按月升1.5個百分點。
貨運方面，貨運運力投入（以可用貨運噸公里計）按年上升84.6%、按月升9.1%；貨郵周轉量（以收入貨運噸公里計）按年升1.64倍、按月增1.2%；貨運載運率為 34.3%、按年升10.3個百分點、按月則下降2.7個百分點。
截至今年1月底止，集團合計營運908架飛機，其中自有飛機395架、融資租賃216 架、經營租賃297架。
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