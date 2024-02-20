球王美斯來港友賽缺陣引起不滿，美斯昨日（19日）於微博親自拍片解畫，否認因「政治原因」缺陣，並向中國球迷示好。不過，內地網民似乎不收貨，而由美斯代言的中國品牌亦受累。
由美斯出任代言人的極兔速遞（1519）股價已邁向三連跌，今日最多跌12.27%，現時暫見日中最低位，報10.3元。此前，有內地網民留言，「極兔不換梅西（美斯），我就換極兔。」隨後有社交短片平台暱稱為「極兔速遞」的帳號，針對網友要求換掉代言人美斯的留言，回應稱「極兔不缺資源」，引起廣大內地網民不滿。
對此，極兔速遞的抖音官方帳號「兔兔快遞員」澄清指：「訊息發布者並非企業官方帳號，不代表公司立場，公司會繼續努力，致力於為客戶提供更好的服務。」負責人又指，對冒充官號者和造謠者進行警報處理，但不便透露公司與美斯的合約事宜。
另外，同樣由美斯出任代言人的白酒品牌「赤水河酒」，產品亦已從京東平台下架，而官方微博除了和美斯共創的微博仍保留外，其他發布關於美斯的微博都已隱藏。
赤水河酒客服指，商品是在春節長假期間下架的，也多少受到了美斯事件的影響，但表示在對產品以及相關方面做調整後很快還會再上架，但對於是否還會使用美斯作為代言人，客服方面則回應暫不清楚。
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