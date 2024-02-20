他說，有別過往貴賓廳佔賭收一半水平，現時只餘兩成，因此料難以支持賭收回復到疫情前水平。但是在酒店房間入住率由過往平均9成，目前在房間增多下降至八成左右，甚至農曆年檔期房價較2019年同期稍低5%，料增加入住率後賭收有望推高賭收至超過2100億澳門元。

實德因應最新發展，他指，已經向政府入則發展十六浦第三期包括商場，料涉投資5億至6億元。同時他們亦預算投入逾1億元翻新酒店。他相信，以十六浦營運所得資金，足以處理好現有融資額度並洽商新額度，尤其該項目收入表現很多時比銀行訂的還款時間表超前，因此他不擔心落融資及還款能力。現時他們在賭場部份未有打算設立海外客專場。至於在非博彩部分，則會善用現有廣場及將來商場空間發展類似新加坡克拉碼頭的夜市項目。俗稱「賊船」的海上皇宮亦會移泊到十六浦，或有空間發展酒吧等新元素。

他又謂，澳門政府及業界在疫後復常前早作部署，例如善用小紅書及抖音等渠道和網紅結合推廣到澳門旅遊，可供香港業界參考。十六浦亦開發本地社區旅遊資訊及優惠平台OLA澳優遊，已獲逾200戶澳門及珠海商戶加入提供折扣，冀吸引更多旅客。在北美面向亞洲遊客的旅遊業務亦擬擴充發展。另集團繼續投資美股特斯拉（美：TSLA）股份，至於在比特幣的投資則受到較早前投資平台問題拖累，致要撇賬及展開法律行動追討。

隨著香港進行《基本法》23條立法進行諮詢，他說在當前國際政治環境下，有需要令香港及海外投資者感到安心，因此對立法非常支持，但是政府亦要告訴人家令他們清晰理解到，一般投資者會受法律保障。所以他認為，政府做好宣傳是重要的。

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