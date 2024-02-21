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證監會伙科大推溫室氣體排放計算工具 供大眾免費使用

證監會行政總裁梁鳳儀今日在溫室氣體排放計算及估算工具發布會上表示，證監會作為香港資本市場監管機構，致力推動企業可持續披露，讓投資者獲得有用、可比和可 靠的資料，進而為資產合理定價。這將支持本港企業獲得更多、更好的投融資機會，鞏固香港的國際金融中心地位。

她指出，有中介機構在投資或融資的時候，要求企業提供溫室氣體碳排放量的數據。監管機構亦為這些披露定下標準，令投資者可以作出比較。例如，香港聯交所參照 IFRS2可持續披露準則，為香港上市公司制訂氣候相關資訊的披露要求，已進入最後階段。量化披露數據要求包括溫室氣體範圍1和2的排放量，最終亦將會包括範圍3。

除了上市公司披露，證監亦聯同政府及其他金融監管機構，通過綠色和可持續金融跨機構督導小組，為香港制訂路線圖，以適當採納國際財務報告可持續披露準則。

跨機構督導小組成員引入監管要求的同時，亦希望幫助業界解決在碳披露上遇到的困難，並為投資者填補數據缺口。所以督導小組決定由證監會牽頭，和香港科技大學）合作， 共同研發今日公佈的溫室氣體排放計算工具及估算工具。

她指出，這兩個工具同時便利企業和金融機構，例如中小企可利用計算器，估算自身的溫室氣體排放量；而投資者和金融機構，則可以估算投資或借貸項目中目標公司的排放量。這兩個工具的計算方法透明，方便大家向其他查詢機構提供可靠及可比的碳排放量披露資料。

工具已經在督導小組的網站上發布，供大眾即時免費使用。

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