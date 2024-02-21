她指出，有中介機構在投資或融資的時候，要求企業提供溫室氣體碳排放量的數據。監管機構亦為這些披露定下標準，令投資者可以作出比較。例如，香港聯交所參照 IFRS2可持續披露準則，為香港上市公司制訂氣候相關資訊的披露要求，已進入最後階段。量化披露數據要求包括溫室氣體範圍1和2的排放量，最終亦將會包括範圍3。

除了上市公司披露，證監亦聯同政府及其他金融監管機構，通過綠色和可持續金融跨機構督導小組，為香港制訂路線圖，以適當採納國際財務報告可持續披露準則。

跨機構督導小組成員引入監管要求的同時，亦希望幫助業界解決在碳披露上遇到的困難，並為投資者填補數據缺口。所以督導小組決定由證監會牽頭，和香港科技大學）合作， 共同研發今日公佈的溫室氣體排放計算工具及估算工具。

她指出，這兩個工具同時便利企業和金融機構，例如中小企可利用計算器，估算自身的溫室氣體排放量；而投資者和金融機構，則可以估算投資或借貸項目中目標公司的排放量。這兩個工具的計算方法透明，方便大家向其他查詢機構提供可靠及可比的碳排放量披露資料。

工具已經在督導小組的網站上發布，供大眾即時免費使用。

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