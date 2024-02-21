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貿發局下月惠州肇慶設站 完成覆蓋大灣區

貿發局今日公佈2024/25年度的工作焦點，其中包括將會在下月在惠州、肇慶增設「GoGBA港商服務站」，今後，貿發局於所有大灣區內地城市均設有服務站，全面協助企業把握大灣區機遇。

另外，貿發局今年繼續舉行約40項大型國際展覽及會議，如「國際環保博覽」、「香港國際創科展」、「亞洲金融論壇」以及「亞洲醫療健康高峰論壇」等。

去年，貿發局在香港亦舉行了約40項大型商貿展覽及會議，吸引來自香港、中國內地及世界各地逾2.2萬家參展商，以及逾43萬名買家及與會者親身參與；其中來自中國內地，東盟及中東地區的參與人士增長特別明顯。該局稱，去年貿發局舉辦的貿易展覽，其參展商及買家數目已經回復到疫情前七、八成，當中有部份甚至達到九成。

貿發局總裁方舜文今天跟傳媒聚餐時提到，該局會與不同機構繼續緊密合作，於貿發局的旗艦商貿展覽和會議舉行期間，同期舉行大型活動；今年1月「亞洲金融論壇」緊接「渣打香港馬拉松」舉行，反應便相當好。

該局今年亦會推出兩項全新貿易展覽：在4月舉行全新的「香港奢侈品包裝展」及「智慧照明博覽」，以迎合市場需求，為相關行業創新機遇。另外，該局將於3月在南京舉辦SmartHK「推動高質量發展‧香港論壇」，促進香港和長三角地區在貿易、創新科技、綠色金融等領域的合作。將 「成就機遇．首選香港」（Think Business, Think Hong Kong）旗艦推廣活動帶到印尼雅加達，展示香港世界級的專業服務。

主席林建岳在新聞稿中表示，展望未來，貿發局將進一步鞏固香港作為國際金融中心、商貿中心，以及國際會議展覽中心的地位，向環球市場推廣香港優勢及競爭力；突出香港在粵港澳大灣區的獨特角色，進一步融合國家發展大局、積極開拓東盟、中東等新市場，以及加強在可持續發展、創新科技和醫療健康領域上的推廣。

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