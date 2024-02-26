戶戶送（Deliveroo ）宣布，推出「Rooniverse戶戶送資源站」，並在該平台投資50萬元，為合作伙伴於採購環保餐廳用品時提供限時七折優惠，以減少塑膠廢料。
戶戶送香港區總經理Nick Price表示，合作伙伴和用戶向公司反映他們對環保包裝的要求及需求正在不斷增長，戶戶送期望透過支持綠色轉型，讓合作伙伴在新的法例和環保政策生效前做好充分的準備。
「Rooniverse戶戶送資源站」為一站式的自助支援平台，為不同合作夥伴提供各種餐廳必需品，並務求於48小時內送達。同時，設有即時訂單支援熱線，以便及時處理有關訂單，確保餐廳能夠順利營運。公司指，該平台亦被納入環境保護署綠色餐具下的「供應商列表」，協助業界及市民尋找餐具替代品。
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