財務總裁戴思力指出，雖然表面上過去兩年度派息比盈利為高，但是這其實與2023年度需要就澳洲EnergyAustralia的零售業務作出非現金減值有關，但是若對照營運收益，加上所作減值並沒有實際產生開支，因此現有派息已做到可持續性，並且審慎處理。他又說，派息與資本開支合起來看同時，若然集團做到淨資產值增加，兼現金流具可視性，這樣便可以達到健康的財政狀況，滿足持續派息。蔣東強強調，集團希望派息能夠達到平穩增長。

中電自2019年以來，再次為澳洲EnergyAustralia的零售業務作出58.68億元減值，蔣東強解釋，這與當地零售業務競爭越來越激烈、經營成本上升及高息環境維持了一段時間有關。但是他指，中電長遠目標是以中港為核心，並且實現多元化。因此集團會繼續發展澳洲及印度的業務。他強調，澳洲的零售業務可和當地的天然氣發電業務產生對沖作用並降低業務風險，因此在策略上會起關鍵作用。集團會在將來因應實現減碳策略時預期的資本非常多，因此無論對項目及企業層面引入合作伙伴，都會持開放的態度去物色。

蔣東強續指，中電在香港發展一條龍業務；在澳洲推動發電加零售業務；在印度推動發電加輸電網及智能電錶；另在內地參與發電加能源一體化業務，例如協助企業在供冷系統再投資更新時，提供整體解決方案兼收服務費。現時他可以預見，新興的業務收入，會在中電業務的收入佔比一直提高，但是現時難評估會達到甚麼水平。儘管港府未有將海上風電場納入他們的五年發展大計，但是他稱，中電已經提升了送電系統，令到香港可以從內地輸入更多潔淨能源，幫助減碳。他們會繼續密切留意事態發展，並在適當時候就推進離岸風電場的計劃，與港府商討。

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