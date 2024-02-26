星展香港公布中小企業脈搏調查，有49.7%中小企料未來一年其業務收入有所增長，28.1%受訪企業預計其業務保持平穩；中小企將業務焦點方面，有71%受訪企業認為焦點在於「確保穩定現金流和管理成本」。而52.4%受訪企業認為焦點在於市場拓展，較去年的25%高出27.4個百分點。
調查亦發現，分別有55.6%及50.8%的受訪本地中小企業，對今年香港和中國的經濟展望持中性預測。本地中小企業對中國經濟前景樂觀程度則略高於香港，有27.3%受訪企業對中國內地經濟前景樂觀，而對香港經濟前景感樂觀的本地中小企則有20.6%。
本地中小企所認為重點市場方面，有55.1%受訪企業認為中國內地成為其首要市場，而38%表示對大灣區城市甚感興趣，其次則為東盟地區（29.7%）和歐洲（28.9%），當中新加坡於東盟地區中尤其領先，佔15.8%。
另外，近六成中小企期望能夠從香港政府獲得更多資金或財政上的支持。
其他報道
中電：派息已平衡5年大計逾500億資本開支所需 料新興業務收入續升
HKBNES推出「SHOP-IN-A-BOX」 助零售商提升營運及成本效益
Deliveroo推出Rooniverse戶戶送資源站 支持合作伙伴綠色轉型
Mastercard伙八達通 遊客可用App或智能手錶作非接觸式流動付款
蔡崇信：有信心阿里巴巴重回網購龍頭軌道 菜鳥仍候更佳上市時機
半日沽空金額增4% 盈富沽空增1.5倍 基金單位總數降至兩個半月低
恒指半日跌116點 科指跌0.4% 連跌兩日 北水第8日流入