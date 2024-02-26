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調查發現近半中小企料未來一年收入將有所增長

星展香港公布中小企業脈搏調查，有49.7%中小企料未來一年其業務收入有所增長，28.1%受訪企業預計其業務保持平穩；中小企將業務焦點方面，有71%受訪企業認為焦點在於「確保穩定現金流和管理成本」。而52.4%受訪企業認為焦點在於市場拓展，較去年的25%高出27.4個百分點。

調查亦發現，分別有55.6%及50.8%的受訪本地中小企業，對今年香港和中國的經濟展望持中性預測。本地中小企業對中國經濟前景樂觀程度則略高於香港，有27.3%受訪企業對中國內地經濟前景樂觀，而對香港經濟前景感樂觀的本地中小企則有20.6%。

本地中小企所認為重點市場方面，有55.1%受訪企業認為中國內地成為其首要市場，而38%表示對大灣區城市甚感興趣，其次則為東盟地區（29.7%）和歐洲（28.9%），當中新加坡於東盟地區中尤其領先，佔15.8%。

另外，近六成中小企期望能夠從香港政府獲得更多資金或財政上的支持。

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