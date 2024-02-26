SAP香港區總經理唐聆風表示，SAP𨶚注到眾多企業希望將其「企業資源規劃 」（ERP）系統升級至雲端的需求。為鼓勵企業踏出成功的第一步，SAP推出「RISE with SAP 遷移及現代化計劃」，為客戶的雲端轉型之路提供一系列的優惠、服務及支援。完成轉型後，企業將能取得先機，藉著 SAP 的商業人工智慧、SAP Co-pilot數碼助理以及各種業務解決方案獲得實際可見的業務成果、優化營運、加強成本控制及推進業務發展。

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