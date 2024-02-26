恒指今早低開40點，高位升51點，低位跌135點，高低波幅187點，是1月4日後最窄，當日為157點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為28.42%，下跌為33.67%，無升跌為37.9%。

恒指收市跌91點或0.54%，報16634點，大市成交金額835億元，較上日減少13.02%，是2月20日769.61億元成交後最少。國指跌41點或0.72%，報5723點。恒生科技指數收報3393點，跌0.19%。

藍籌股成交金額196.04億元，佔大市成交23.47%；科指成份股成交金額82.09億元，佔大市成交9.83%；國指成份股成交金額162.09億元，佔大市成交19.41%。

24隻雙櫃台股，總成交0.53億元人民幣，相當於約0.58億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少39.19%，至49.35億元，佔大市成交11.13%。牛熊證成交金額16.44億元，減少57.6%；窩輪成交金額32.9億元，減少22.33%。

騰訊（0700）、建行（0939）、友邦（1299）拖累大市。匯控（0005）、中海油（0883）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌27隻升，53隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升5.32%，收報6.34元，是升幅最大的藍籌，李寧（2331）跌3.83%，收報20.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，18隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報8.9元，升4.09%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報43.75元，跌4.58%。

恒指100天線(16759.33點)得而復失。科指50天線(3392.33點)得而復失。

北水南下合計淨流入17.58億元，較上日減少72.72%，連續第8日流入，累計流入287.45億元，對上一次連續8日淨流入是2023年11月6日。南水北上合計淨流出13.13億元人民幣，較上日增加1320.13%，連續第2日流出，累計流出14.05億元。

午後消息股表現

電盈（0008）遭大摩唱淡 曾跌逾6% 摩通則因價殘而青睞。收報3.98元，跌4.56%。

保誠（2378）與深圳新風和睦家醫院 簽署跨境保險業務合作。收報80元，跌1.6%。

蔡崇信：有信心阿里巴巴（9988）重回網購龍頭軌道 菜鳥仍候更佳上市時機。收報73.85元，跌0.94%。

中電（0002）全年多賺6倍 遜預期 派息1.21元。收報63.75元，升0.31%。

華晨中國（1114）：大股東擬減持0.44%股份。停牌。

興證國際（6058）發盈喜 料轉賺5000萬至6000萬。收報0.2元，跌15.25%。

今早及隔晚消息股表現

易居（2048）：銀行不同意解除上海克而瑞擔保 供股或終止。收報0.192元，跌4.95%。

比亞迪（1211）推純電超跑、提高A股回購。收報188.8元，升1.94%。

其他車股方面，吉利（0175）收報8.43元，升1.81%。小鵬（9868）收報35元，跌0.85%。理想汽車（2015）收報139.6元，升0.36%。蔚來（9866）收報43.6元，跌4.91%。零跑（9863）收報25.4元，升4.96%。恒大汽車（0708）收報0.31元，升5.08%。

螞蟻高價競投瑞信投行業務 或面臨詳細審查。阿里（9988）收報73.85元，跌0.94%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報107.5元，跌2.18%。理想汽車（2015）收報139.6元，升0.36%。百濟神州（6160）收報93.5元，跌0.69%。百盛集團（3368）收報0.122元，升4.27%。國浩集團（0053）收報89元，跌0.56%。

奇點國峰（1280）發盈喜 料全年多賺1.3倍。收報0.48元，升6.67%。

創板公司亦辰（8365）獲投資者47%高溢價入股，集資近千萬。收報0.96元，升1.05%。

法證調查揭啟明醫療（2500）借貸予前管理層未經授權，保留追究權利。啟明醫療漏報購地建廠須予披露交易，採多項補救措施。停牌。

極兔速遞（1519）農曆新年包裹量，星馬市場齊漲。收報11.46元，跌2.72%。

君實生物（1877）去年虧損收窄至近23億人幣。收報12.44元，跌0.16%。

受投資物業減值拖累，廖企（0194）料去年轉蝕最多8.5億。見52周低4.91元，收報4.91元，跌1.41%。

中梁（2772）︰境外債務重組計劃獲法院批准。收報0.29元，升1.75%。

渣打（2888）：料內房進一步撥備不多。收報63.4元，升1.52%。

花房集團（3611）：獨立調查報告指公司不涉犯罪，刑事案件無礙財務及營運。停牌。

華潤醫藥（3320）34億元售華潤紫竹予上市附屬雙鶴藥業。收報5.26元，跌4.88%。

時代電氣（3898）去年純利31億人幣，升22%。收報22.75元，升8.85%。

兗煤澳大利亞（3668）去年純利跌49%，煤價下跌拖累。收報29.05元，跌7.48%。

摩通增持港交所（0388）至5%。收報250.2元，跌1.18%。

國泰航空（0293）旗下貨運新應用程式，供德鐵信可預訂艙位。國航據報擬增持國泰航空股份。收報8.37元，升2.7%。

電盈（0008）去年轉虧，蝕4.7億，派息28.48仙。收報3.98元，跌4.56%。

傳遞娛樂（1326）中期虧損擴至2370萬元。收報0.023元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，攜程（9961）創上市新高，見376.4元，收報371元，升1.26%；海信家電（0921）創上市新高，見23.5元，收報23.2元，升5.45%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見2.82元，收報2.8元，升12%；法拉帝（9638）創上市新高，見28.45元，收報28.45元，升2.71%；力天影業（9958）創上市新高，見2.53元，收報2.51元，升17.29%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.38元，收報15.34元，升1.86%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8715.55元，收報8715.55元，升0.03%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1163元，收報1163元，升0.39%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見17.66元，收報17.45元，升5.12%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1067.3元，收報1067.3元，升0.01%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見869.4元，收報869.4元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.3元，收報1044元，無升跌；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見20.08元，收報20元，升0.3%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.73元，收報17.73元，升0.17%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見110.2元，收報110.2元，升0.18%；安碩中國國債－Ｒ（83038）創上市新高，見52.56元，收報52.56元，升0.08%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1030.65元，收報1030.65元，升0.09%；長久股份（6959）創上市新高，見14.6元，收報14.26元，升30.11%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.38元，升1.33%；首創鉅大（1329）創52周高，見0.95元，收報0.95元，無升跌；楓葉教育（1317）創52周高，見0.485元，收報0.48元，升7.87%；天立教育（1773）創52周高，見4.35元，收報4.21元，升7.67%；新東方（9901）創52周高，見73.75元，收報72.7元，升1.04%；思考樂教育（1769）創52周高，見4.08元，收報3.96元，升7.61%；九龍倉集團（0004）創52周高，見27.95元，收報27.45元，跌1.26%；中海油（0883）創52周高，見16.76元，收報16.68元，升1.96%；兗煤（1171）創52周高，見18.94元，收報17.8元，跌4.61%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見376.4元，收報371元，升1.26%；中海油（0883）創52周高，見16.76元，收報16.68元，升1.96%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，東方（0018）低見0.375元，收報0.385元，跌3.75%；東方企控集團（0018）低見0.375元，收報0.385元，跌3.75%；米技國際控股（1715）低見0.023元，收報0.025元，跌10.71%；新豐泰集團（1771）低見0.43元，收報0.63元，升5%；快餐帝國（1843）低見0.163元，收報0.163元，跌2.98%；維亞生物（1873）低見0.55元，收報0.59元，升1.72%；老恒和釀造（2226）低見0.38元，收報0.38元，跌1.3%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見19.34元，收報19.72元，跌1.89%；潤邁德－Ｂ（2297）低見0.202元，收報0.244元，跌2.4%；合豐集團（2320）低見0.062元，收報0.072元，跌6.49%。

27隻股份創52周低，其中包括，稻香（0573）低見0.7元，收報0.7元，跌4.11%；中國農產品交易（0149）低見0.071元，收報0.072元，跌1.37%；廖創興企業（0194）低見4.91元，收報4.91元，跌1.41%；天德地產（0266）低見2.2元，收報2.2元，無升跌；天元醫療（0557）低見0.4元，收報0.435元，跌5.43%；梧桐國際（0613）低見0.275元，收報0.275元，跌6.78%；廣泰國際控股（0844）低見0.33元，收報0.33元，跌8.33%；賽伯樂國際控股（1020）低見0.075元，收報0.081元，跌2.41%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，藍港互動（8267）創52周高，見0.85元，收報0.84元，升260.52%；恒大物業（6666）收報0.7元，升34.62%；長久股份（6959）創上市新高，見14.6元，收報14.26元，升30.11%；中彩網通控股（8071）收報0.028元，升27.27%；科笛－Ｂ（2487）收報7.93元，升27.08%；飛霓控股（8480）收報0.29元，升26.64%；意馬國際（0585）收報0.52元，升25.3%；千盛集團控股（8475）收報0.85元，升25%；天泓文創（8500）收報0.74元，升23.33%；鐵貨（1029）創52周高，見0.165元，收報0.165元，升23.13%。

下跌異動股，包括，直通電訊（8337）收報0.133元，跌31.79%；朗詩綠色生活（1965）收報0.18元，跌23.08%；康利國際控股（6890）創上市新低，見0.355元，收報0.36元，跌21.74%；開源控股（1215）平上市低位0.013元，收報0.013元，跌18.75%；辰罡科技（8131）收報0.12元，跌16.67%；萬華媒體（0426）收報0.056元，跌16.42%；中國置業（0736）收報0.109元，跌15.5%；興證國際（6058）收報0.2元，跌15.25%；朗華國際集團（8026）收報0.355元，跌14.46%。

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