大市全日沽空金額169.16億元，較上日增加0.33%，沽空金額佔大市成交比率由17.55%升至20.24%，是1月26日後高，當日報23.33%
沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）42.64億元，較上日增加54%，沽空比率由43.23%升至66.61%。金額及沽空比率為2月1日後新高，當日報67.02%及48.16億元。上日基金單位減少4300萬個，降至73億個，是去年12月6日後新低，當日報72.36億個。
沽空增幅最多的股份為，粵豐環保（1381）增加8577.8%，至37.14萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏恒ＥＳＧ（3403）減少98.78%，至722元。
藍籌當中，沽空比率最高的是匯控（0005）沽空比率53.4%。科指股沽空比率最高的是平安好醫生（1833）沽空比率42.61%。
其他報道
A股3周最大跌幅 恒指收市跌91點 科指跌0.19% 連跌兩日 南水續走 北水第8日流入
中電：派息已平衡5年大計逾500億資本開支所需 料新興業務收入續升
HKBNES推出「SHOP-IN-A-BOX」 助零售商提升營運及成本效益
Deliveroo推出Rooniverse戶戶送資源站 支持合作伙伴綠色轉型