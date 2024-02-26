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全日沽空金額增0.33% 比率升至1個月高 盈富沽空增54% 月內次高

大市全日沽空金額169.16億元，較上日增加0.33%，沽空金額佔大市成交比率由17.55%升至20.24%，是1月26日後高，當日報23.33%

沽空金額最多股份為，盈富基金（2800）42.64億元，較上日增加54%，沽空比率由43.23%升至66.61%。金額及沽空比率為2月1日後新高，當日報67.02%及48.16億元。上日基金單位減少4300萬個，降至73億個，是去年12月6日後新低，當日報72.36億個。

沽空增幅最多的股份為，粵豐環保（1381）增加8577.8%，至37.14萬元；沽空減幅最多的股份為，華夏恒ＥＳＧ（3403）減少98.78%，至722元。

藍籌當中，沽空比率最高的是匯控（0005）沽空比率53.4%。科指股沽空比率最高的是平安好醫生（1833）沽空比率42.61%。

其餘請看附圖。

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