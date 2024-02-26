披露文件顯示，阿里旗下十多家公司由中國國有企業或外國主權財富基金持權。中國國有企業持有阿里巴巴6個直銷業務的股份，截至2023年3月底止財年，相關業務佔阿里巴巴總收入不到6%，當中5個的持股比例低於10%，另一個持股比例則低於30%。

阿里表示，中國國有企業亦取得體育、健康、物流和本地消費服務等多個商業實體的部分股權；新加坡、馬來西亞、阿聯酋及卡達的主權財富基金，亦持有阿里部分實體的少量股份。

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