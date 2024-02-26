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理想汽車去年業績首次扭虧 賺117億元

理想汽車（2015）公布截至去年12月底止第四季及全年業績，第四季收入總額按年升1.36倍至417.32億元（人民幣，下同）；毛利按年升1.74倍至97.87億元；毛利率按年升3.3個百分點至23.5%；純利按年增21倍至56.58億元；非美國公認會計準則淨利潤按年升3.67倍至44.94億元。

以全年計算，去年收入總額按年升1.74倍至1238.51億元；毛利按年升2.13倍至274.97億元；毛利率按年升2.8個百分點至22.2%；純利為117.04億元，2022年同期虧損20.12億元；非美國公認會計準則淨利潤按年升294.3倍至120.93億元。

另外，第四季車輛銷售收入按年升1.34倍至403.79億元；車輛毛利率按年升2.7個百分點至22.7%。全年來看，車輛銷售收入按年升1.73倍至1202.95億元；車輛毛利率按年升2.4個百分點至21.5%。

理想汽車董事長兼首席執行官李想表示，理想汽車憑藉理想 L系列的三款車型取得優異成績，全年交付量按年增長1.82倍至376,030 輛，成為中國市場30萬元以上新能源汽車的銷量冠軍。規模的顯著增長、研發的不斷深入，以及經營效率的持續提升推動集團去年實現了歷史最佳財務表現。

理想汽車首席財務官李鐵表示，去年是公司首次扭虧爲盈並實現健康盈利的年度，截至2023年底，集團現金儲備已增至1,036.7億元。

集團預期，今年首季車輛交付量為10萬至10.3萬輛，按年增長90.2%至95.9%；收入總額為312.5億元至321.9億元，按年增66.3%至71.3%。

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