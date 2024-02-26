時代集團（1023）公布中期業績，截至2023年12月底爲止的六個月收益較2022年同期減少約14.9%至約8.14億元；毛利較2022年同期減少約9%至約2.86億元；期内純利約為5360萬元，按年減少49.5%。
期內每股基本盈利約爲5.55仙，而2022年同期錄得每股基本盈利約為11.02仙。公司宣派截至2023年12月31日止六個月的每股普通股中期股息為2仙，上年同期派4仙。
其他報道
全日沽空金額增0.33% 比率升至1個月高 盈富沽空增54% 月內次高
A股3周最大跌幅 恒指收市跌91點 科指跌0.19% 連跌兩日 南水續走 北水第8日流入
中電：派息已平衡5年大計逾500億資本開支所需 料新興業務收入續升
HKBNES推出「SHOP-IN-A-BOX」 助零售商提升營運及成本效益
Deliveroo推出Rooniverse戶戶送資源站 支持合作伙伴綠色轉型
Mastercard伙八達通 遊客可用App或智能手錶作非接觸式流動付款
蔡崇信：有信心阿里巴巴重回網購龍頭軌道 菜鳥仍候更佳上市時機
半日沽空金額增4% 盈富沽空增1.5倍 基金單位總數降至兩個半月低
恒指半日跌116點 科指跌0.4% 連跌兩日 北水第8日流入