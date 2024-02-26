日本被外界稱為「失落的30年」，中國貧富差距大，但陳致強表示，中國及日本環境各異，相信中央會及時推出措施刺激經濟。由於面臨結構性和周期性的經濟不利因素，中國股票估值在過去三年持續被下調。現時中國股市估值已處於低位，當宏觀經濟改善的跡象更加明顯時，股市估值有望企穩。近期的政策行動應能在短期內為宏觀環境帶來良好的支持，並有助於提振市場情緒。

不過，該行認為解決房地產低迷問題對市場復甦至關重要。安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成表示，「雖然中國目前面臨的房地產挑戰可能與日本在上世紀90年代的經歷有一些相似之處，但兩者在房地產價格修正的程度、受影響企業的普遍性以及銀行系統的彈性方面存在很大差異。就中國而言，雖然房地產價格正在調整，但仍然處於高水平；而受到嚴重影響的企業主要集中在負債累累的私人開發商。

此外，中國銀行體系長期以來一直防範企業及家庭貸款所帶來的房地產風險。儘管中國銀行的資產質素預期會受損，但是應會維持在可控範圍之內，不會對銀行體系構成「系統性威脅。」

此外，中國邁向由創新主導的經濟轉型將對其經濟的長遠發展擔當著重要角色。值得注意的是，當前市場圍繞中國的負面看法並未考慮到一些推動中國經濟長期增長的因素，而採取由下而上的策略是發掘中國股票中具有吸引力投資機遇的關鍵。

2023年中國投資級別債券表現強勁，安聯投資亞太區固定收益首席投資總監曾錚表示：「2024 年，隨著美國國債波動性的下降，亞洲投資級別債券將在強勁的企業基本面和有利的供需情況支撐下，繼續提供可觀的利差。 我們預計，在亞洲（中國除外）行業的良好利差和中國的超額收益機會的幫助下，亞洲高收益債券將帶來出色的回報。」

湯繼成表示：「我們仍然預期聯儲局可能已接近政策加息週期的尾聲。預計7月減息機會較大，我們相信全球貨幣寬鬆將對亞洲宏觀市場有利。我們預計美亞息差將受到限制，並有收窄的空間，從而為亞洲利率和貨幣的穩定提供支持。

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