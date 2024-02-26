證監會公布，已在原訟法庭對鼎益豐控股（0612）前主席兼非執行董事隋廣義及另外20名人士展開法律程序，指他們涉嫌在2018年3月1日至2018年9月14日期間內操縱鼎益豐的股份。該會根據《證券及期貨條例》第213條尋求法庭作出多項命令，以便在法庭裁定各被告違反《證券及期貨條例》相關條文的情況下，使受影響的對手方回復交易前的狀況，以及限制各被告處置或以其他方式處理任何資產及或財產，並同時確保有足夠的資產以履行有關的回復原狀令。
證監會早前向合共17家經紀行發出限制通知書，將各被告的資產凍結，並禁止有關經紀行在未取得證監會事先書面同意的情況下，處理在其客戶帳戶內持有的若干資產，而該等帳戶與涉及鼎益豐股份的涉嫌市場操縱活動有關。有關的限制通知書仍然有效。該會更感謝中國證監會，在調查過程中提供支持及協助。
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