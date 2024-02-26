蔚來（9866）公布，旗下蔚來汽車科技（安徽）與CYVN Holdings的子公司Forseven Limited（「Forseven」）訂立技術許可協議，據此，蔚來將授予Forseven 非排他且不可轉讓的全球許可，以使用公司智能電動汽車平台相關或其中包含的若干現有及未來的技術信息、技術解決方案、軟件及知識產權，蔚來將收取技術許可費。
據上述協議，有關技術應用於研發、製造、銷售、進口及出口以Forseven品牌銷售或推廣的符合技術許可協議項下預先協定的製造商建議零售價（不包括稅項）的車型，以及向其用戶提供或採購許可產品的若干售後服務。
根據技術許可協議，蔚來將收取技術許可費，包括不可退還的固定的預付許可費以及基於Forseven許可產品未來銷售額而釐定的特許權使用費。
其他報道
證監會：已對鼎益豐前主席隋廣義展開法律程序 有人涉在2018年操縱股份
信銀國際啟動「跨境理財通2.0」服務 基金數目增至約260隻
全日沽空金額增0.33% 比率升至1個月高 盈富沽空增54% 月內次高
A股3周最大跌幅 恒指收市跌91點 科指跌0.19% 連跌兩日 南水續走 北水第8日流入
中電：派息已平衡5年大計逾500億資本開支所需 料新興業務收入續升
HKBNES推出「SHOP-IN-A-BOX」 助零售商提升營運及成本效益
Deliveroo推出Rooniverse戶戶送資源站 支持合作伙伴綠色轉型
Mastercard伙八達通 遊客可用App或智能手錶作非接觸式流動付款
蔡崇信：有信心阿里巴巴重回網購龍頭軌道 菜鳥仍候更佳上市時機