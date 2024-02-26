據上述協議，有關技術應用於研發、製造、銷售、進口及出口以Forseven品牌銷售或推廣的符合技術許可協議項下預先協定的製造商建議零售價（不包括稅項）的車型，以及向其用戶提供或採購許可產品的若干售後服務。

根據技術許可協議，蔚來將收取技術許可費，包括不可退還的固定的預付許可費以及基於Forseven許可產品未來銷售額而釐定的特許權使用費。

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