京基指，考慮到無法獲得任何進一步流動資金以解決集團資金需求；集團的財務狀況，尤其是自2023年9月底以來集團現金水平的變化；及控股股東陳家俊針對公司的集資活動提起的法律程序，除陳家俊以外的董事認為集團的財務重組屬必要。因此，公司的開曼群島法律顧問應公司要求，於2024年2月23日向開曼群島大法院提交一項清盤呈請，以進行重組。

據公告，集團於2024年1月15日嘗試通過股份認購事項籌集資金，以償還若干流動負債及儲備一般營運資金，惟在1月22日，公司控股股東、陳家俊最終擁有的KHIL提起法律程序，申請股份認購事項無效及針對股份認購事項的臨時禁令，令認購事項未能在最後截止日期或之前完成，並已失效。

公告亦提到，在2月9日，公司收到法定要求償還書，要求支付公司向債權人發行的債券本金金額連同其應計利息。其 後，於2月19日，公司收到福布斯環球聯盟（香港）與特許人Energetic Force Investments Limited日期為2022年6月6日的轉授特許協議，除陳家俊以外的董事認為終止協議將對集團的會籍業務及活動業務帶來負面影響等。

事實上京基金融的內鬥已持續多時，京基金融在1月披露配售新股籌資，以每股0.2元向獨立第三方、加拿大籍商人Chu Kai配售9億股新股，較前收市價折讓11.89%，籌1.8億元。認購股份約佔經擴大已發行股份總數約10.55%，認購人將在完成後隨即成為公司的主要股東，持股僅次陳家俊持有的39.44%。

其後KHIL在1月26日亦要求公司召開股東特別大會，要求撤銷公司於2023年9月舉行股東周年大會上獲批的「一般授權」﹔罷免陳家俊以外的所有董事﹔委任若干新董事等。在2月7日公司持股11.9%的Great Return Group Limited亦要求召開股東特別大會，要求撤換公司執董陳家俊。相關股東特別大會將於今年3月8日舉行。

而2月23日，公司亦披露在2月1日下午接獲一封匿名投訴電郵，當中聲稱陳家俊涉嫌進行市場操縱活動，惟陳已對此予以否認。據稱，陳家俊向一家金融機構提供利益，並合謀透過2月1日發生的強制出售操縱股份價格，陳亦已對此予以否認等。

其他報道

蔚來與FORSEVEN LIMITED訂立技術許可協議

證監會：已對鼎益豐前主席隋廣義展開法律程序 有人涉在2018年操縱股份

安聯：美國次季有機會開始減息 對亞洲投資級別債有利

信銀國際啟動「跨境理財通2.0」服務 基金數目增至約260隻

時代集團中期業績純利按年減半 派中期息2仙

南方東英比特幣期貨ETF AUM達近7億元 為歷史新高

理想汽車去年業績首次扭虧 賺117億元

俄羅斯財長Siluanov：如海外資產被沒收 將予以回擊

AEON CREDIT：深山友晴辭任董事總經理 魏愛國接任

全日沽空金額增0.33% 比率升至1個月高 盈富沽空增54% 月內次高

阿里披露中國國企及外國財富基金持有10多間實體股權

A股3周最大跌幅 恒指收市跌91點 科指跌0.19% 連跌兩日 南水續走 北水第8日流入

調查發現近半中小企料未來一年收入將有所增長

中電：派息已平衡5年大計逾500億資本開支所需 料新興業務收入續升

HKBNES推出「SHOP-IN-A-BOX」 助零售商提升營運及成本效益

Deliveroo推出Rooniverse戶戶送資源站 支持合作伙伴綠色轉型

香港綠色周開幕 陳茂波：香港可發揮「超級聯繫人」作用

鳥貴族宣布進軍香港 由四洲集團特許經營

電盈遭大摩唱淡 曾跌逾6% 摩通則因價殘而青睞

保誠與深圳新風和睦家醫院 簽署跨境保險業務合作

Mastercard伙八達通 遊客可用App或智能手錶作非接觸式流動付款

蔡崇信：有信心阿里巴巴重回網購龍頭軌道 菜鳥仍候更佳上市時機