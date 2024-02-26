上實環境（0807）公布截至2023年12月31日止全年業績，期內收入按年跌8.8%至75.73億元（人民幣，下同）；股東應佔淨利6.04億元，按年倒退22.6%。每股盈利23.45分，派末期息每股0.006新元。
期內建設收入減少37.1%至18.68億元，主要原因是集團上海寶山再生能源利用中心項目主要工程部分已於2022年底結束，並於2023年投入運營。
去年服務特許安排運營維護收入與服務特許安排財務收入合計增長10.1%至51.82億元，主要源於寶山項目已於2023年投入運營帶來固廢業務收入的提高，及較高污水處理量和供水量，以及污水和供水平均單價上升所致水務板塊收入的增加。
項目方面，集團於2023財年新增5個污水處理優質項目，合計設計處理規模近每日20萬噸，另有17個污水處理項目簽署提標、提價協議，或獲得政府提標文件及延長特許經營期，合計設計處理規模近每日50萬噸。3個提標擴建或在建項目完成並投入商業運營，合計設計處理規模每日22萬噸。
截至2023年底，上實環境擁有近250個污水處理及供水項目，合計總產能每日1,316萬噸。
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