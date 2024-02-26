期內建設收入減少37.1%至18.68億元，主要原因是集團上海寶山再生能源利用中心項目主要工程部分已於2022年底結束，並於2023年投入運營。

去年服務特許安排運營維護收入與服務特許安排財務收入合計增長10.1%至51.82億元，主要源於寶山項目已於2023年投入運營帶來固廢業務收入的提高，及較高污水處理量和供水量，以及污水和供水平均單價上升所致水務板塊收入的增加。

項目方面，集團於2023財年新增5個污水處理優質項目，合計設計處理規模近每日20萬噸，另有17個污水處理項目簽署提標、提價協議，或獲得政府提標文件及延長特許經營期，合計設計處理規模近每日50萬噸。3個提標擴建或在建項目完成並投入商業運營，合計設計處理規模每日22萬噸。

截至2023年底，上實環境擁有近250個污水處理及供水項目，合計總產能每日1,316萬噸。

其他報道

京基金融：已於開曼群島法院提交清盤呈請 以進行重組

蔚來與FORSEVEN LIMITED訂立技術許可協議

證監會：已對鼎益豐前主席隋廣義展開法律程序 有人涉在2018年操縱股份

安聯：美國次季有機會開始減息 對亞洲投資級別債有利

信銀國際啟動「跨境理財通2.0」服務 基金數目增至約260隻

時代集團中期業績純利按年減半 派中期息2仙

南方東英比特幣期貨ETF AUM達近7億元 為歷史新高

理想汽車去年業績首次扭虧 賺117億元

俄羅斯財長Siluanov：如海外資產被沒收 將予以回擊

AEON CREDIT：深山友晴辭任董事總經理 魏愛國接任

全日沽空金額增0.33% 比率升至1個月高 盈富沽空增54% 月內次高

阿里披露中國國企及外國財富基金持有10多間實體股權

A股3周最大跌幅 恒指收市跌91點 科指跌0.19% 連跌兩日 南水續走 北水第8日流入

調查發現近半中小企料未來一年收入將有所增長

中電：派息已平衡5年大計逾500億資本開支所需 料新興業務收入續升

HKBNES推出「SHOP-IN-A-BOX」 助零售商提升營運及成本效益

Deliveroo推出Rooniverse戶戶送資源站 支持合作伙伴綠色轉型

香港綠色周開幕 陳茂波：香港可發揮「超級聯繫人」作用

鳥貴族宣布進軍香港 由四洲集團特許經營

電盈遭大摩唱淡 曾跌逾6% 摩通則因價殘而青睞

保誠與深圳新風和睦家醫院 簽署跨境保險業務合作

Mastercard伙八達通 遊客可用App或智能手錶作非接觸式流動付款