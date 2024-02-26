開源控股（1215）發另類盈警，預期集團截至2023年12月底爲止本公司應佔虧損不少於約200萬元，較2022年度虧損約4110萬元按年收窄約95%。

公司表示，去年虧損收窄主要是由於本年度Paris Marriott Hotel Champs-Elysees為集團貢獻的收益及毛利分別增加至約2.94億元及約7050萬元，去年同期收益及毛損為1.535億元及80萬元。但受到兩項因素的影響被抵消了部分：其一是集團本年度就提供予聯營公司之貸款所計提之預期信貸虧損撥備增加至約820萬元（2022年底：約350萬元）；二為本年度公司投資之無抵押可換股債券錄得公平值虧損約1130萬元，而截至2022年底則錄得公平值收益約40萬元。

根據香港財務報告準則，上述預期信貸虧損撥備及公平值虧損均屬非現金會計處理，不會對該集團之經營現金流量造成影響。

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