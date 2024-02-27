項目運營商埃克森美孚於2015年首次在圭亞那海域發現石油，自那以後發現了110億桶儲量。該公司預計到2027年那裡的產量將增加一倍，達到每天120萬桶，成為過去十年世界上成長最快的主要石油發現。該項目的成功使得Hess在該油田的30%股權成為其關鍵資產，這吸引雪佛龍在10月達成收購整個公司的協議。

埃克森美孚聲明中表示，「對於股東和合作夥伴，我們有責任考慮根據聯合運營協議我們擁有的優先購買權，以確保我們保留實現我們已經創造並有權在這項圭亞那資產中獲得之重大價值的權利」。

雪佛龍表示，如果埃克森美孚和中海油發起成功的反競標，交易可能無法完成。「如果這些討論不能達成可接受的解決方案，並且仲裁（如果進行的話）沒有導致確認這種優先購買權條款不適用於這一合併交易，那麼『合併協議』下的成交條件將不成立，這種情況下合併就不會完成」。

中海油曾升最多1.43%，高見17.04元，是2013年1月7日17.32元後最高。現報16.9元，升0.6%。暫連升4日，累計升1.52元，對上一次連升4日是2月19日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是2月20日。

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