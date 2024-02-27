港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌4日，跌1.77點子至4.47214%，是2023年9月11日後最低，當日報4.29048%。對上一次連跌4日是2024年2月05日，當日拆息報4.51262%。
港元現報7.8228元升值13點子，曾貶值最多6點子，報7.8247元，亦曾升值最多18點子，報7.8223元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升17.05點子至3.83143%，是2024年2月22日後最高；1星期HIBOR升2.22點子至4.29357%；2星期HIBOR跌1.02點子至4.39173%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至4.6853%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.69071%；12個月期HIBOR跌0.13點子至4.76589%。
美元指數現報103.765貶值0.062點或0.06%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43861%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9165%，連續2日擴闊，利差是2024年2月06日後最闊，當日差距為-0.9336%。
對上一次連續2日擴闊，是2024年2月01日，當日利差報-0.8733%。
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