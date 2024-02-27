moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日跌60點 科指升0.9% 北水9連入 理想升21% 新秀麗升13%

觀望本周重磅經濟數據，港股、美期繼續調整，A股反覆回升，助恒指半日跌幅收窄，恒指暫連跌3日，科指、國指則上升，北水暫連續9日淨流入，創3個月最長紀錄。外圍焦點，日經創紀錄新高後回吐，比特幣曾升逾6%升穿57000美元，創兩年新高。個股方面，理想汽車（2015）升21%，逾一年最大升幅。新秀麗（1910）曾升逾18%，近兩年最大升幅。

恒指今早高開10點，高位升36點，低位跌181點，高低波幅218點。通訊服務、金融、實業、地產股推低大市。上升股份比例為19.44%，下跌為31.98%，無升跌為48.56%。

恒指半日跌60點或0.36%，報16574點，大市成交金額487億元；國指升3點或0.07%，報5727點。恒生科技指數收報3426點，升0.99%。

藍籌股成交金額249.06億元，佔大市成交51.14%；科指成份股成交金額130.86億元，佔大市成交26.87%；國指成份股成交金額203.27億元，佔大市成交41.73%。

24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.22億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.26%，至63.99億元，佔大市成交13.13%。牛熊證成交金額25.11億元，增加14.28%；窩輪成交金額38.88億元，增加6.24%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。理想汽車（2015）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，63隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升4.77%，收報15.8元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.32%，收報14.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報169.3元，升21.02%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報23.25元，跌4.91%。

恒指下試10天線(16374.8點)，低於100天線(16746.97點)。科指50天線(3386.27點)失而復得。

北水南下合計淨流入10.69億元，較上日減少39.22%，連續第9日流入，累計流入298.14億元，對上一次連續9日淨流入是2023年11月7日。南水北上合計淨流入65.19億元人民幣，終止連續2日流出。

外圍焦點

日經曾高見39426.29點，創紀錄新高，現報39211.6元，跌0.06%。

比特幣曾升最多4.36%，是2月26日後最大升幅度，當日升幅度為6.15%。高見57039.04美元，是2021年12月3日57654美元後最高。現報55746.71元，升1.99%。連續升4日，累計升4765.51美元，對上一次連續升4日是2月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月9日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.09%，是2月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見16453.5點，是2月22日16424.79點後最低。連跌3日，累計跌168.74點，對上一次連跌3日是2月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月8日。

科指曾升最多1.34%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見3438.69點，是2月23日3444.28點後最高。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月19日。

國指曾升最多0.42%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為0.49%。高見5747.41點，是2月26日5793.37點後最高。第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月8日。

個股表現

聯想（0992）展示透明螢幕概念ThinkBook。收報8.81元，跌1.01%。

獲收購意向 新秀麗（1910）研私有化。收報26.5元，升13.98%。新秀麗曾升最多18.28%，是2022年3月17日後最大升幅，當日升幅為23.73%。高見27.5元，是2023年8月28日27.5元後最高。

意大利據報聯繫比亞迪（1211）設廠。收報194.2元，升3.35%。

埃克森美孚和中海油（0883）擬行權購Hess圭亞那石油項目。創52周高，見17.04元，收報17元，升1.19%。

國泰（0293）貨運站下月起採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜 處理出口貨物收報8.44元，升0.48%。

鼎益豐（0612）：正就傳訊令諮詢法律顧問。證監會：已對鼎益豐前主席隋廣義展開法律程序，有人涉在2018年操縱股份。收報1.14元，跌20.83%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報88.75元，跌2.85%。中國光大水務（1857）收報1.29元，跌2.27%。盈健醫療（1419）收報1.04元，跌2.8%。IMAX（1970）收報7.35元，升0.68%。玖龍紙業（2689）收報3.71元，升0.27%。新創建集團（0659）收報7.31元，升0.97%。新意網集團（1686）收報2.7元，跌1.46%。陽光房地產基金（0435）見52周低1.78元，收報1.8元，跌3.23%。

中電（0002）：穆秀霞、利約翰退任董事 委任龔兆朗。收報65.85元，升3.13%。

紛美包裝（0468）董事會考慮派特息。收報1.88元，無升跌。

國浩（0053）中期盈利多賺13%至14.49億，每股派息0.5元。創52周高，見91.2元，收報85.5元，跌4.42%。

百濟神州（6160）第四季收入年增67%，虧損收窄17%。收報96.6元，升3.32%。

百盛商業（3368）六年來首扭虧賺6640萬元人民幣，不派末期息。收報0.122元，無升跌。

中信資源（1205）:正考慮及評核AWC收購事項。收報0.415元，升1.22%。

開源控股（1215）料去年虧損收窄至約200萬元。收報0.016元，升23.08%。

上實環境（0807）去年盈利跌23%，末期息0.006新元。收報1.01元，跌13.68%。

京基金融（1468）：已於開曼群島法院提交清盤呈請，以進行重組。停牌。

蔚來（9866）與FORSEVEN LIMITED訂立技術許可協議。收報44.55元，升1.83%。

時代集團（1023）中期業績純利按年減半，派中期息2仙。收報0.66元，跌2.94%。

南方東英比特幣期貨ETF（3066），AUM達近7億元，為歷史新高。創上市新高，見22.88元，收報22.28元，升8.47%。

理想汽車（2015）去年業績首次扭虧，賺117億元。收報169.3元，升21.02%。理想曾升最多21.23%，是2022年11月4日後最大升幅，當日升幅為22.07%。高見169.6元，是2023年8月11日169.8元後最高。

AEON CREDIT（0900）：深山友晴辭任董事總經理，魏愛國接任。收報5.39元，跌0.55%。

阿里（9988）披露中國國企及外國財富基金持有10多間實體股權。收報74.3元，升0.2%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見24.85元，收報24.7元，升6.47%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.07元，收報2.98元，升6.43%；法拉帝（9638）創上市新高，見29.8元，收報28.55元，升0.35%；力天影業（9958）創上市新高，見2.84元，收報2.7元，升7.57%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.66元，收報15.66元，升2.09%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.07元，收報12.07元，升2.29%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見22.88元，收報22.28元，升8.47%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見18.59元，收報18.18元，升4.18%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見22.36元，收報21.7元，升8.39%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.4元，收報1044.4元，升0.04%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.81元，收報17.81元，升0.45%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見26.42元，收報26.42元，升9.35%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.95元，收報163.95元，升0.28%；長久股份（6959）創上市新高，見16.4元，收報15.8元，升10.8%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.375元，跌2.6%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.53元，收報0.51元，升2%；光正教育（6068）創52周高，見0.425元，收報0.4元，跌1.23%；天立教育（1773）創52周高，見4.45元，收報4.41元，升3.04%；成實外教育（1565）創52周高，見0.205元，收報0.188元，升11.9%；中海油（0883）創52周高，見17.04元，收報17元，升1.19%；南戈壁（1878）創52周高，見6.29元，收報6.02元，升1.18%；國浩集團（0053）創52周高，見91.2元，收報85.5元，跌4.42%；能源國際投資（0353）創52周高，見1.5元，收報1.42元，升8.4%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見17.04元，收報17元，升1.19%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，利記（0637）低見0.13元，收報0.13元，跌7.8%；大禹金融（1073）低見0.11元，收報0.119元，升0.85%；辰林教育（1593）低見1.6元，收報1.6元，跌3.03%；瑞麗醫美（2135）低見0.079元，收報0.081元，跌28.95%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見19.14元，收報19.32元，跌2.03%；潤邁德－Ｂ（2297）低見0.198元，收報0.2元，跌18.03%；艾伯科技（2708）低見0.06元，收報0.064元，跌27.27%；中國供應鏈產業（3708）低見0.065元，收報0.069元，跌1.43%；康利國際控股（6890）低見0.34元，收報0.34元，跌5.56%；萬馬控股（6928）低見0.111元，收報0.112元，無升跌。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，跌8.57%；YUSEI（0096）低見0.43元，收報0.45元，跌11.76%；永泰地產（0369）低見2.45元，收報2.45元，無升跌；梧桐國際（0613）低見0.27元，收報0.27元，跌1.82%；南華金融（0619）低見0.15元，收報0.16元，跌0.62%；華音國際控股（0989）低見0.074元，收報0.081元，跌14.74%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；雅迪控股（1585）低見10.48元，收報11元，跌1.79%；彩客新能源（1986）低見0.83元，收報0.83元，跌1.19%；創業集團控股（2221）低見0.229元，收報0.241元，跌18.31%。

異動股

上升異動股，包括，中生聯合（3332）創52周高，見0.495元，收報0.445元，升58.93%；中國華君（0377）收報1.3元，升52.94%；老恒和釀造（2226）收報0.485元，升27.63%；基石金融（8112）收報0.56元，升27.27%；永豐集團控股（1549）收報0.095元，升26.67%；青島控股（0499）收報0.139元，升26.36%；ALCO HOLDINGS（0328）收報3.5元，升25.9%；普達特科技（0650）收報0.44元，升25.71%；開源控股（1215）收報0.016元，升23.08%；理想汽車（2015）收報169.3元，升21.02%。

下跌異動股，包括，瑞麗醫美（2135）創上市新低，見0.079元，收報0.081元，跌28.95%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.06元，收報0.064元，跌27.27%；鼎益豐（0612）收報1.14元，跌20.83%；基石控股（1592）收報0.047元，跌18.97%；環能國際（1102）收報0.13元，跌18.75%；帝國金融集團（8029）收報0.058元，跌18.31%；創業集團控股（2221）見52周低0.229元，收報0.241元，跌18.31%；道和環球（0915）收報0.086元，跌18.1%；潤邁德－Ｂ（2297）創上市新低，見0.198元，收報0.2元，跌18.03%；維天運通（2482）收報0.73元，跌17.05%；飛霓控股（8480）收報0.241元，跌16.9%。

 

其他報道

聯想展示透明螢幕概念ThinkBook

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日 見5個月低

獲收購意向 新秀麗研私有化

匯豐透過「銀行同業帳戶數據共享」計劃 推簡化中小企信貸申請流程

意大利據報聯繫比亞迪設廠

預算案據報會公布發行700億零售債券 大部分屬銀債

埃克森美孚和中海油擬行權購Hess圭亞那石油項目

證券日報：首批消費基礎設施REITs上市 可望激發更多消費活力

國泰貨運站下月起採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜 處理出口貨物

日本核心通脹升幅放緩 憧憬加息 每百日圓兌港元升值逼近5.2

堪薩斯城聯儲行長：聯儲局在減息方面應保持耐心

人行淨投放3430億人幣 A股三大指數低開

瑞銀：「國家隊」料已斥逾4100億掃A股ETF 短期減持可能性低

Shein擬改赴倫敦IPO

恒指高開10點 科指升1% 理想升14% 比亞迪升1%

鼎益豐：正就傳訊令諮詢法律顧問

港股ADR跌2點 夜期高水21點 ASMPT、玖紙等業績

中電：穆秀霞、利約翰退任董事 委任龔兆朗

美股向下 道指跌62點 比特幣創逾兩年高 金龍指數見1個月高

北水增持中國鐵塔 減持中國中藥