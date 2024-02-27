恒指今早高開10點，高位升36點，低位跌181點，高低波幅218點。通訊服務、金融、實業、地產股推低大市。上升股份比例為19.44%，下跌為31.98%，無升跌為48.56%。

恒指半日跌60點或0.36%，報16574點，大市成交金額487億元；國指升3點或0.07%，報5727點。恒生科技指數收報3426點，升0.99%。

藍籌股成交金額249.06億元，佔大市成交51.14%；科指成份股成交金額130.86億元，佔大市成交26.87%；國指成份股成交金額203.27億元，佔大市成交41.73%。

24隻雙櫃台股，總成交0.21億元人民幣，相當於約0.22億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加9.26%，至63.99億元，佔大市成交13.13%。牛熊證成交金額25.11億元，增加14.28%；窩輪成交金額38.88億元，增加6.24%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。理想汽車（2015）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，63隻下跌，4隻無升跌。中芯國際（0981）升4.77%，收報15.8元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌4.32%，收報14.18元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，21隻下跌。升幅最大的是理想（2015）收報169.3元，升21.02%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報23.25元，跌4.91%。

恒指下試10天線(16374.8點)，低於100天線(16746.97點)。科指50天線(3386.27點)失而復得。

北水南下合計淨流入10.69億元，較上日減少39.22%，連續第9日流入，累計流入298.14億元，對上一次連續9日淨流入是2023年11月7日。南水北上合計淨流入65.19億元人民幣，終止連續2日流出。

外圍焦點

日經曾高見39426.29點，創紀錄新高，現報39211.6元，跌0.06%。

比特幣曾升最多4.36%，是2月26日後最大升幅度，當日升幅度為6.15%。高見57039.04美元，是2021年12月3日57654美元後最高。現報55746.71元，升1.99%。連續升4日，累計升4765.51美元，對上一次連續升4日是2月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2月9日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.09%，是2月19日後最大跌幅，當日跌幅為1.24%。低見16453.5點，是2月22日16424.79點後最低。連跌3日，累計跌168.74點，對上一次連跌3日是2月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月8日。

科指曾升最多1.34%，是2月22日後最大升幅，當日升幅為1.75%。高見3438.69點，是2月23日3444.28點後最高。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2月19日。

國指曾升最多0.42%，是2月26日後最大升幅，當日升幅為0.49%。高見5747.41點，是2月26日5793.37點後最高。第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是2月8日。

個股表現

聯想（0992）展示透明螢幕概念ThinkBook。收報8.81元，跌1.01%。

獲收購意向 新秀麗（1910）研私有化。收報26.5元，升13.98%。新秀麗曾升最多18.28%，是2022年3月17日後最大升幅，當日升幅為23.73%。高見27.5元，是2023年8月28日27.5元後最高。

意大利據報聯繫比亞迪（1211）設廠。收報194.2元，升3.35%。

埃克森美孚和中海油（0883）擬行權購Hess圭亞那石油項目。創52周高，見17.04元，收報17元，升1.19%。

國泰（0293）貨運站下月起採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜 處理出口貨物收報8.44元，升0.48%。

鼎益豐（0612）：正就傳訊令諮詢法律顧問。證監會：已對鼎益豐前主席隋廣義展開法律程序，有人涉在2018年操縱股份。收報1.14元，跌20.83%。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，ASMPT（0522）收報88.75元，跌2.85%。中國光大水務（1857）收報1.29元，跌2.27%。盈健醫療（1419）收報1.04元，跌2.8%。IMAX（1970）收報7.35元，升0.68%。玖龍紙業（2689）收報3.71元，升0.27%。新創建集團（0659）收報7.31元，升0.97%。新意網集團（1686）收報2.7元，跌1.46%。陽光房地產基金（0435）見52周低1.78元，收報1.8元，跌3.23%。

中電（0002）：穆秀霞、利約翰退任董事 委任龔兆朗。收報65.85元，升3.13%。

紛美包裝（0468）董事會考慮派特息。收報1.88元，無升跌。

國浩（0053）中期盈利多賺13%至14.49億，每股派息0.5元。創52周高，見91.2元，收報85.5元，跌4.42%。

百濟神州（6160）第四季收入年增67%，虧損收窄17%。收報96.6元，升3.32%。

百盛商業（3368）六年來首扭虧賺6640萬元人民幣，不派末期息。收報0.122元，無升跌。

中信資源（1205）:正考慮及評核AWC收購事項。收報0.415元，升1.22%。

開源控股（1215）料去年虧損收窄至約200萬元。收報0.016元，升23.08%。

上實環境（0807）去年盈利跌23%，末期息0.006新元。收報1.01元，跌13.68%。

京基金融（1468）：已於開曼群島法院提交清盤呈請，以進行重組。停牌。

蔚來（9866）與FORSEVEN LIMITED訂立技術許可協議。收報44.55元，升1.83%。

時代集團（1023）中期業績純利按年減半，派中期息2仙。收報0.66元，跌2.94%。

南方東英比特幣期貨ETF（3066），AUM達近7億元，為歷史新高。創上市新高，見22.88元，收報22.28元，升8.47%。

理想汽車（2015）去年業績首次扭虧，賺117億元。收報169.3元，升21.02%。理想曾升最多21.23%，是2022年11月4日後最大升幅，當日升幅為22.07%。高見169.6元，是2023年8月11日169.8元後最高。

AEON CREDIT（0900）：深山友晴辭任董事總經理，魏愛國接任。收報5.39元，跌0.55%。

阿里（9988）披露中國國企及外國財富基金持有10多間實體股權。收報74.3元，升0.2%。

破頂股表現

破頂股包括，海信家電（0921）創上市新高，見24.85元，收報24.7元，升6.47%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見3.07元，收報2.98元，升6.43%；法拉帝（9638）創上市新高，見29.8元，收報28.55元，升0.35%；力天影業（9958）創上市新高，見2.84元，收報2.7元，升7.57%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見15.66元，收報15.66元，升2.09%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見12.07元，收報12.07元，升2.29%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見22.88元，收報22.28元，升8.47%；ＦＡ南方以太幣（3068）創上市新高，見18.59元，收報18.18元，升4.18%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見22.36元，收報21.7元，升8.39%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1044.4元，收報1044.4元，升0.04%；華夏歐優股對沖（3165）創上市新高，見17.81元，收報17.81元，升0.45%；Ａ三星區塊鏈（3171）創上市新高，見26.42元，收報26.42元，升9.35%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.95元，收報163.95元，升0.28%；長久股份（6959）創上市新高，見16.4元，收報15.8元，升10.8%；中國動向（3818）創52周高，見0.39元，收報0.375元，跌2.6%；楓葉教育（1317）創52周高，見0.53元，收報0.51元，升2%；光正教育（6068）創52周高，見0.425元，收報0.4元，跌1.23%；天立教育（1773）創52周高，見4.45元，收報4.41元，升3.04%；成實外教育（1565）創52周高，見0.205元，收報0.188元，升11.9%；中海油（0883）創52周高，見17.04元，收報17元，升1.19%；南戈壁（1878）創52周高，見6.29元，收報6.02元，升1.18%；國浩集團（0053）創52周高，見91.2元，收報85.5元，跌4.42%；能源國際投資（0353）創52周高，見1.5元，收報1.42元，升8.4%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創52周高，見17.04元，收報17元，升1.19%。

破底股方面

12隻股份創上市新低，其中十隻包括，利記（0637）低見0.13元，收報0.13元，跌7.8%；大禹金融（1073）低見0.11元，收報0.119元，升0.85%；辰林教育（1593）低見1.6元，收報1.6元，跌3.03%；瑞麗醫美（2135）低見0.079元，收報0.081元，跌28.95%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見19.14元，收報19.32元，跌2.03%；潤邁德－Ｂ（2297）低見0.198元，收報0.2元，跌18.03%；艾伯科技（2708）低見0.06元，收報0.064元，跌27.27%；中國供應鏈產業（3708）低見0.065元，收報0.069元，跌1.43%；康利國際控股（6890）低見0.34元，收報0.34元，跌5.56%；萬馬控股（6928）低見0.111元，收報0.112元，無升跌。

17隻股份創52周低，其中十隻包括，渝太地產（0075）低見0.32元，收報0.32元，跌8.57%；YUSEI（0096）低見0.43元，收報0.45元，跌11.76%；永泰地產（0369）低見2.45元，收報2.45元，無升跌；梧桐國際（0613）低見0.27元，收報0.27元，跌1.82%；南華金融（0619）低見0.15元，收報0.16元，跌0.62%；華音國際控股（0989）低見0.074元，收報0.081元，跌14.74%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；雅迪控股（1585）低見10.48元，收報11元，跌1.79%；彩客新能源（1986）低見0.83元，收報0.83元，跌1.19%；創業集團控股（2221）低見0.229元，收報0.241元，跌18.31%。

異動股

上升異動股，包括，中生聯合（3332）創52周高，見0.495元，收報0.445元，升58.93%；中國華君（0377）收報1.3元，升52.94%；老恒和釀造（2226）收報0.485元，升27.63%；基石金融（8112）收報0.56元，升27.27%；永豐集團控股（1549）收報0.095元，升26.67%；青島控股（0499）收報0.139元，升26.36%；ALCO HOLDINGS（0328）收報3.5元，升25.9%；普達特科技（0650）收報0.44元，升25.71%；開源控股（1215）收報0.016元，升23.08%；理想汽車（2015）收報169.3元，升21.02%。

下跌異動股，包括，瑞麗醫美（2135）創上市新低，見0.079元，收報0.081元，跌28.95%；艾伯科技（2708）創上市新低，見0.06元，收報0.064元，跌27.27%；鼎益豐（0612）收報1.14元，跌20.83%；基石控股（1592）收報0.047元，跌18.97%；環能國際（1102）收報0.13元，跌18.75%；帝國金融集團（8029）收報0.058元，跌18.31%；創業集團控股（2221）見52周低0.229元，收報0.241元，跌18.31%；道和環球（0915）收報0.086元，跌18.1%；潤邁德－Ｂ（2297）創上市新低，見0.198元，收報0.2元，跌18.03%；維天運通（2482）收報0.73元，跌17.05%；飛霓控股（8480）收報0.241元，跌16.9%。

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