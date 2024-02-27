豐盛生活服務（0331）公布截至去年底止中期業績，期內收入按年增10.8%，至41.15億元，股東應佔盈利2.55億元，按年倒退8.6%，每股盈利跌8.2%至0.56元，派中期股息每股22.4仙，按年少8.6%。
公司表示，若撇除期內及對上一年同期收取政府補助的影響，中期經調整純利2.31億元，按年減少1.5%。
豐盛生活服務解釋，中期盈利倒退，主要由於保安護衛及活動服務、保險服務及環保服務業務的貢獻減少；政府補助減少及企業融資成本增加所致，惟部分減幅被機電工程業務強勁表現所抵消。
豐盛生活服務中午收報5.75元，半日跌0.3%。
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