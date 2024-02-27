下跌主要歸因於公司電池材料板塊主要產品磷酸鐵於去年的單位平均售價受市場波動影響而大跌，導致電池材料板塊的毛利大幅下降，進而對公司淨利潤產生較大不利影響。

該公司強調，其傳統業務（即染料及農業化學品中間體板塊以及顏料中間體及新材料板塊）持續佔據主要市場地位，董事會認為公司的整體營運及財務狀況仍然健康及穩健。

彩客新能源中午收報0.83元，跌1.2%。

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