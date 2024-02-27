中薇金融（0245）宣布，接獲CMI Financial Holding Corporation及CMI Financial Holding Company Limited（ 統稱「要求人」）作出日期為2024年2月23日的書面通知，要求董事會召開股東特別大會，以考慮及酌情通過罷免兩名執行董事林樂和李峰、委任劉冉為非執行董事，以及授權董事會釐定董事酬金的決議案。