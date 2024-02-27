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昂坪360去年接待138萬人達2019年95%水平 農曆年市集消費升三成勝疫前

昂坪360公布，去年全年共接待138萬人，較2022年增加超過2.5倍，平均每日有超過4200人到訪，較2022年增加近1.5倍，整體客量恢復至疫情前的2019年約九成半。

該公司表示，部分市場的海外旅客數目自去年2月開關後，已逐步恢復至接近疫情前水平。比較去年2月至12月、與2019全年的日均客數，當中內地到訪的旅客數目超越疫情前，增加約三成，短線亞洲市場的旅客人數亦已回復至2019年約九成七，形容整體恢復情況令人滿意。

至於剛過去的農曆年初一至初八，到訪昂坪360的人數較去年同期上升26%，亦恢復至疫情前約九成八。暢旺人流同時帶動昂坪市集的消費，這段時間的人均消費金額較去年增加約三成，比較疫情前亦增加27%。

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