moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打中國據報以「商業理由」 停止替中國客戶透過QDII作新境外投資

據路透社報道，渣打中國因「商業理由」於上周四（22日）起，暫停向其中國客戶於合資格境內機構投資者（QDII）計劃下進行新投資，惟該行沒進一步解釋其理由。報道引述意見指，渣打中國此舉或與其QDII計劃配額限制有關，多過於中國政府窗口指導。

報道引述國家外匯管理局數據指，自2006年以來渣打於QDII計劃的獲批投資額度達28億美元，其額度為外資銀行中排名第三高，分別僅次於花旗的35億美元及匯豐的47.3億美元。

報道亦提到，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）於上周五業績會議中曾提及過，他看不到有任何必要及可能性，對中國存戶或企業的資本流動進行實質限。但被問及中國政府收緊其跨境投資潛在措施的影響力時，溫拓思則回應，認為現時離岸資金流出的阻力已增加。

其他報道

阿里領投AI初創「月之暗面」新一輪融資 估值達25億美元

內地手機回收商閃回科技遞表申上市

恒指公司：年初至今港股回購金額達298億 藍籌佔83%

昂坪360去年接待138萬人達2019年95%水平 農曆年市集消費升三成勝疫前

中薇金融接獲股東要求召開股東特別大會 以罷免兩執董

彩客新能源盈警 料去年溢利下跌逾八成

【有片：埋身擊】美匯偏軟 可考慮趁低吸納歐元

半日沽空金額減13% 新秀麗沽空增153倍 創個半月高 恒生中國企業沽空額最多

豐盛生活服務半年盈利跌8.6% 中期息22.4仙

光大水務去年多賺17% 末期息增13%派5.81仙

恒指半日跌60點 科指升0.9% 北水9連入 理想升21% 新秀麗升13%

聯想展示透明螢幕概念ThinkBook

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌4日 見5個月低

獲收購意向 新秀麗研私有化

匯豐透過「銀行同業帳戶數據共享」計劃 推簡化中小企信貸申請流程

意大利據報聯繫比亞迪設廠

預算案據報會公布發行700億零售債券 大部分屬銀債

埃克森美孚和中海油擬行權購Hess圭亞那石油項目

證券日報：首批消費基礎設施REITs上市 可望激發更多消費活力

國泰貨運站下月起採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜 處理出口貨物

日本核心通脹升幅放緩 憧憬加息 每百日圓兌港元升值逼近5.2