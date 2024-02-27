據路透社報道，渣打中國因「商業理由」於上周四（22日）起，暫停向其中國客戶於合資格境內機構投資者（QDII）計劃下進行新投資，惟該行沒進一步解釋其理由。報道引述意見指，渣打中國此舉或與其QDII計劃配額限制有關，多過於中國政府窗口指導。
報道引述國家外匯管理局數據指，自2006年以來渣打於QDII計劃的獲批投資額度達28億美元，其額度為外資銀行中排名第三高，分別僅次於花旗的35億美元及匯豐的47.3億美元。
報道亦提到，渣打集團（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）於上周五業績會議中曾提及過，他看不到有任何必要及可能性，對中國存戶或企業的資本流動進行實質限。但被問及中國政府收緊其跨境投資潛在措施的影響力時，溫拓思則回應，認為現時離岸資金流出的阻力已增加。
其他報道
昂坪360去年接待138萬人達2019年95%水平 農曆年市集消費升三成勝疫前
半日沽空金額減13% 新秀麗沽空增153倍 創個半月高 恒生中國企業沽空額最多
恒指半日跌60點 科指升0.9% 北水9連入 理想升21% 新秀麗升13%
匯豐透過「銀行同業帳戶數據共享」計劃 推簡化中小企信貸申請流程
證券日報：首批消費基礎設施REITs上市 可望激發更多消費活力
國泰貨運站下月起採用含50%循環再用塑料空運物流包裝膠膜 處理出口貨物