據路透社報道，渣打中國因「商業理由」於上周四（22日）起，暫停向其中國客戶於合資格境內機構投資者（QDII）計劃下進行新投資，惟該行沒進一步解釋其理由。報道引述意見指，渣打中國此舉或與其QDII計劃配額限制有關，多過於中國政府窗口指導。