飛達帽業（1100）位於墨西哥廠房去年12月落成，副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，現時墨西哥團隊約250人，每月產能約10萬件，今年底目標是將團隊擴至1000人，每月產能提升至100萬件，冀於第四季收支平衡。
她續稱，孟加拉廠房約3年回本，現時墨西哥廠房投資約1300萬美元，希望可在4年內回本。
她指出，雖然墨西哥每頂帽平均生產成本為7.5美元，較孟加拉貴約4美元，人工亦更高昂，不過墨西哥廠房接近美國，可節省物流時間及成本，客戶由落單至出貨只需5個工作天，現已處處於「爆單」狀態。
顏寶鈴預期，正在興建的第二期佔地20萬平方呎保稅倉庫及宿舍可在今年底完工，屆時可提高更多產能。
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