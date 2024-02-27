她續稱，孟加拉廠房約3年回本，現時墨西哥廠房投資約1300萬美元，希望可在4年內回本。

她指出，雖然墨西哥每頂帽平均生產成本為7.5美元，較孟加拉貴約4美元，人工亦更高昂，不過墨西哥廠房接近美國，可節省物流時間及成本，客戶由落單至出貨只需5個工作天，現已處處於「爆單」狀態。

顏寶鈴預期，正在興建的第二期佔地20萬平方呎保稅倉庫及宿舍可在今年底完工，屆時可提高更多產能。

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