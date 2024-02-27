新世界發展（0017）較早前完成出售新創建（0659）予周大福企業後，首次宣布派發一次過特別息1.79元。新創建聯席行政總裁鄭志明表示，由於完成股權轉讓後公眾持股量較少，只有約22%，因此派特別息時會提供以股代息選擇，冀增加公眾持股量。另一聯席行政總裁何智恒表示，提供以股代息亦有利股東做選擇，在沒有交易費用下增加持股，料有助達到恢復公眾持股量至25%的目標，暫時未有想到其他如批股等方案。
在集團直接由周企持股逾77%下，若會否選擇現金方案，鄭志明表示，周企會作出適當選擇。他又說，出任聯席行行政總裁之前，他早已在新創建10多年，由跟進內地項目至今。在擔任新職務後，他說：「不覺得自己是老細，自己是打工，會多些聆聽人家意見及做好團隊運作，亦要實事求是，對事不對人，要有交代」。完成重組後，他謂會為所有股東繼續努力，至於父親兼集團主席鄭家純是否對公司成績滿意，他著記者直接問他父親，但是他強調接任新職務6個月而已，覺得要多些時間做出成績。
他又稱，集團就算改由周企持股，不排除日後仍有機會和原母公司新世界合作。但是在新架構下，則可和周企及鄭家同系公司周大福珠寶（1929）如物流、倉庫等基建有合作或協同，釋放出價值，可做到架構清晰下強強聯手。他們會審視新的合作機會，並在適當時公布。主席鄭家純則出任系內每間公司主席，擔任監督的角色和過往沒有分別。
新創建除尚洽商一至兩個非核心業務重組或出售之外，餘下每項業務均可分拆上市，但是目前非理想時機，集團亦不急於推動業務上市。
新創建過往以中港業務為主，鄭志明說，集團目前八成資產位於中港，特別是來自中國的業務貢獻會繼續提高，不會完全不面向世界發展，但是在世界其他地方的資產，短期內佔比仍細。
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