玖龍紙業（2689）公布截至2023年12月31日止六個月中期業績，期內集團收入減少1.9%至約306.11億元（人民幣，下同），毛利潤增加294.4%至約27.06億元，股東應佔盈利約為2.92億元，去年同期虧損近13.9億元。每股基本盈利約0.06元，不派中期息。
玖龍紙業稱，回顧本期間，疫後經濟復蘇比預期薄弱，消費信心及整體需求仍然不足，一定程度上拖累了包裝紙市場，也未能足夠支撐產品價格水平；與此同時，利率高企、市場供應及進口競爭增多等多項因素的衝擊，均為包裝紙行業帶來下行壓力。但集團憑藉穩定的產品質量及產品多元化策略，期內銷量銷量增加16.3%至約1000萬噸，創歷史新高。
集團又指出，期內集團優化原料結構，緊密追蹤原料供應及價格，細化執行產銷管理、庫存管理、以及一系列成本節降措施，提升了盈利表現，實現扭虧為盈，並進一步加強風險管控，成功把營運資金、匯兌及現金流風險降至最低。
其他報道
新創建鄭志明：特別息可以股代息冀增公眾持股 周企持股助釋放協同效益
加國Invest Alberta行政總裁Christiaanse：支持大中華企業拓展北美市場
恒指升156點 國指抹去年內跌幅 跑贏恒指、科指 AH股溢價15年高位回落 連續6日收窄創1年最長
渣打中國據報以「商業理由」 停止替中國客戶透過QDII作新境外投資