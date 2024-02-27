玖龍紙業稱，回顧本期間，疫後經濟復蘇比預期薄弱，消費信心及整體需求仍然不足，一定程度上拖累了包裝紙市場，也未能足夠支撐產品價格水平；與此同時，利率高企、市場供應及進口競爭增多等多項因素的衝擊，均為包裝紙行業帶來下行壓力。但集團憑藉穩定的產品質量及產品多元化策略，期內銷量銷量增加16.3%至約1000萬噸，創歷史新高。

集團又指出，期內集團優化原料結構，緊密追蹤原料供應及價格，細化執行產銷管理、庫存管理、以及一系列成本節降措施，提升了盈利表現，實現扭虧為盈，並進一步加強風險管控，成功把營運資金、匯兌及現金流風險降至最低。

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