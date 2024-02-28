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預算案2024丨料五年後財政儲備增近1000億元或13.5% 至8322億元

財政司司長陳茂波表示，為應對疫情和外圍環境挑戰，幾年下來令財政儲備下降至現時約7332億元。他預計，至2029年3月底，財政儲備為8322億元，相當於本地生產總值21.2%，或約12個月的政府開支，即料五年後財政儲備將回升13.5%。

他指出，疫情期間，政府推出了多輪大規模的逆周期和防疫抗疫措施，開支飆升，於2022/23年度達到8105億元高位，疫過已盡力壓低開支，但今個財政年度總開支仍達7279億元，比2018/19年度增加36.9%，其中經營開支在同期更大幅增長40.2%，相對同期經營收入只增加13.1%。

他又提到，基本工程的開支亦由過去五年平均每年約760億元，增加至2023/24年度約850億元，主要因為近年政府大力推動土地房屋項目，以及其他改善環境及民生的基建工程。

他強調，不應只聚焦短期的政府收支情況，而是看整個經濟周期內的財政狀況，又稱政府會堅守《基本法》第107條量入為出的原則，力求收支平衡，避免赤字，確保公共財政的韌性和可持續性。

 

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