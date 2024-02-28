過往樓市熾熱，金管局自2009年至2017年間共推八輪監管措施，今次金管局再宣布放寬3000萬元或以下樓價物業可承造七成按揭及取消壓力測試，意味將過往大部分主要逆周期措施取消，但價值3000萬元以上物業受限制，按揭成數上限介乎六至七成，價值3500萬元以上物業按揭成數上限則為五成。此外，非自用住宅物業的按揭成數上限由五成調升至六成。
翻查資料，2009年9月整體住宅物業成交宗數（平均每月宗數） 高達12,285宗，交投熾熱，以1999年為基準的整體住宅物業價格指數亦達129.9點，金管局亦以此為契機，引入第一輪逆周期措施。
其後八年內金管局推出另外七輪逆周期措施，合共八輪措施。逆周期措施推出以來，交投顯著回落，2015年12月的整體住宅物業成交宗數跌至只有4043宗，2016年2月更跌穿2000宗，不過樓價卻節節上升，整體住宅物業價格指數於2015年下半年大致達300點，較1999年升約兩倍。
疫情打擊本港經濟及樓市後，2020年起金管局逐步放寬措施。今次金管局將價值3000萬元或以下物業按揭成數定為七成，意味逆周期措施內的大部分主要限制均予以取消。
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