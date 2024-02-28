淨借貸比率上升至21.2%。在未來數月內，集團預計收取來自出售住宅物業的收入逾200億元。預計在6月底前，集團的淨借貸比率將顯著下降。

期內，物業銷售溢利為20.4億元，按年跌39.39%。所有用作銷售並擬於本財政年度竣工的香港項目均預計在下半年度落成。按所佔權益計算，集團期內錄得的合約銷售總額約129億元。

租金收入方面，受惠於內地收租物業和香港零售物業的租金收入增加，期內的總租金收入，連同所佔合營企業及聯營公司的租金收入計算，按年上升4%至124.54億元，淨租金收入按年上升5%至93.26億元。

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