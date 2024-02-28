新世界百貨（0825）公布截至去年12月止中期業績虧轉盈，期內利潤170萬元，前一年度同期為虧損1.66億元，不派息。期內的同店銷售增長為3.3%，對比上一年度同期跌29%，收益跌2%至6.94億元，經營利潤1.21億元，上一年度同期為經營虧損4620萬元，
展望未來，集團稱，在消費釋放、節日消費需求帶動下，中國內地消費市場穩步回升，但宏觀經濟帶來的不明朗因素，國內消費者信心和購買力仍需進一步改善，消費市場存在復甦 趨勢波動較大的變數。
集團將持續貫徹以消費者需求為中心，聚焦「商品+服務+體驗」，基於「一店一策」的方針，聚力單店經營提質增效。
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