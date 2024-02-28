消息人士指，政府早年於1966年至2008年，均有徵收酒店房租稅，當年是因應財政狀況及旅遊業發展，而叫停徵收。按2022年及2023年數據看，過夜旅客消費約6900元，酒店消費約佔逾10%，按當時酒店消費計，每客徵稅約51元，佔在港消費少於1%。將來在落實徵稅時，政府會要求酒店業界列明細情況。雖然最近香港擬力谷旅遊，但是如今向旅客開刀，會否有違本意？消息人士指，政府同時將在來年投入逾10億元提升旅遊基建及服務，加上盡量不影響民生下，因此才考慮到重啟有關稅收。

他又指出，現時除了香港準備徵收酒店房租稅之外，其他旅遊城市如鄰埠澳門已對豪華型房間徵稅5%、內地則徵收增值稅5%、日本東京則每晚徵稅100至200圓不等，其他如泰國及韓國皆有徵稅，因此重啟徵收有關稅項，做法與外國一樣。

此外，當局亦推出優化利得稅扣減開支措施。因應商戶過往退租後，過往不許資本開支作稅務扣減，現時予以放寬並容許扣減。另新業主在商業項目過去首25年後，不容許申索構建物免稅額，現時則予以期限放寬。新優化措施有望在24/25年度生效。

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